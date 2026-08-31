Задержка зарплаты обернулась уголовным делом для самарской компании

В Октябрьском районе Самары местная компания накопила внушительный долг перед своими работниками. Более 4 млн рублей не получали 11 сотрудников на протяжении длительного времени - с июня 2025 года по апрель 2026-го. Об этом сообщила самарская прокуратура.
Прокуратура инициировала проверку соблюдения трудового законодательства. В ходе расследования выяснилось, что работодатель систематически не выплачивал заработную плату своим подчиненным.
Было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Только после вмешательства надзорного органа ситуация начала меняться, и компания погасила всю задолженность перед работниками.
Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!