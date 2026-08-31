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Происшествия

Задержка зарплаты обернулась уголовным делом для самарской компании

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районе Самары местная компания накопила внушительный долг перед своими работниками. Более 4 млн рублей не получали 11 сотрудников на протяжении длительного времени - с июня 2025 года по апрель 2026-го. Об этом сообщила самарская прокуратура.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения трудового законодательства. В ходе расследования выяснилось, что работодатель систематически не выплачивал заработную плату своим подчиненным.

Было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Только после вмешательства надзорного органа ситуация начала меняться, и компания погасила всю задолженность перед работниками.

Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Октябрьский районный суд Самары.

Гид потребителя

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