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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП пострадал подросток на электросамокате

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 августа, в 12:13 в Кировском районе Самары пострадал подросток на электросамокате, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили в Госавтоинспекции, 33-летняя водитель Changan CS55 Plus двигалась по Волжскому шоссе со стороны ул. Арена 2018 в направлении Московского шоссе. В пути она столкнулась с электросамокатом под управлением 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть Волжского шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В ДТП телесные повреждения получил водитель СИМ, ему назначено стационарное лечение.

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