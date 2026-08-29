В Самаре в ДТП пострадал подросток на электросамокате

В пятницу, 28 августа, в 12:13 в Кировском районе Самары пострадал подросток на электросамокате, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 33-летняя водитель Changan CS55 Plus двигалась по Волжскому шоссе со стороны ул. Арена 2018 в направлении Московского шоссе. В пути она столкнулась с электросамокатом под управлением 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть Волжского шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В ДТП телесные повреждения получил водитель СИМ, ему назначено стационарное лечение.