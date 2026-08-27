В Волжском районе погиб водитель автомобиля, слетевшего в кювет

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В четверг, 27 августа, в 8:03 в пос. Озерки Волжского района произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.