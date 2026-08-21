В Нефтегорском районе Lada Priora врезалась в КамАЗ и улетела в кювет, погиб человек

В четверг, 20 августа, в 21:00 в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП с участием LADA Priora и КамАЗа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 63-летний водитель Lada Priora двигался по 105 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал". В пути, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, он нарушил ПДД и наехал на стоящий КамАЗ в составе прицепа "Нефаз", за рулем которого находился 69-летний мужчина. После этого "Приора" слетела в кювет и опрокинулась. Водитель легкового автомобиля госпитализирован, его пассажир, 63-летняя женщина, скончалась в медицинском учреждении.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!