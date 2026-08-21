В Нефтегорском районе Lada Priora врезалась в КамАЗ и улетела в кювет, погиб человек

В четверг, 20 августа, в 21:00 в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП с участием LADA Priora и КамАЗа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 63-летний водитель Lada Priora двигался по 105 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал". В пути, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, он нарушил ПДД и наехал на стоящий КамАЗ в составе прицепа "Нефаз", за рулем которого находился 69-летний мужчина. После этого "Приора" слетела в кювет и опрокинулась. Водитель легкового автомобиля госпитализирован, его пассажир, 63-летняя женщина, скончалась в медицинском учреждении.