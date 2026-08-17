В Ленинском районе под колесами авто пострадал велосипедист

В воскресенье, 17 августа, в 11:30 в Ленинском районе Самары 57-летний водитель ВАЗ-21053 сбил велосипедиста, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-21053 двигался в районе дома № 21 по ул. Владимирской от ул. Коммунистической в направлении проспекта Карла Маркса. В пути он столкнулся с электровелосипедом Kugoo Kirin под управлением 31-летнего мужчины, который, нарушив ПДД, двигался по ул. Чернореченской со стороны ул. Аксакова в направлении ул. Клинической.

В ДТП телесные повреждения получил велосипедист, ему назначено стационарное лечение.