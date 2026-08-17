В Ленинском районе под колесами авто пострадал велосипедист

В воскресенье, 17 августа, в 11:30 в Ленинском районе Самары 57-летний водитель ВАЗ-21053 сбил велосипедиста, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-21053 двигался в районе дома № 21 по ул. Владимирской от ул. Коммунистической в направлении проспекта Карла Маркса. В пути он столкнулся с электровелосипедом Kugoo Kirin под управлением 31-летнего мужчины, который, нарушив ПДД, двигался по ул. Чернореченской со стороны ул. Аксакова в направлении ул. Клинической.
В ДТП телесные повреждения получил велосипедист, ему назначено стационарное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!