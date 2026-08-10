В результате столкновения двух ВАЗов в Кинельском районе пострадала женщина

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В воскресенье, 9 августа, в пгт Алексеевка Кинельского района столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-21703, сообщает ГУ МВД по Самарской области.