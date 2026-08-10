Priora загорелась на ходу в Челно‑Вершинском районе

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В Челно-Вершинском районе на ходу загорелся автомобиль, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"