Авито запускает "Хватамбу" с участием популярных блогеров

10 августа на Авито стартует традиционная распродажа "Хватамба", посвященная подготовке к осеннему сезону. Пользователи смогут приобрести вещи из личных гардеробов известных фэшн- и лайфстайл-блогеров: Карины Нигай, Дарьи Погадаевой, Лолиты Лазаренко, Анны Карапетян и Яны Сапеты и других инфлюенсеров. Кроме того, каждый день на Авито будут появляться подборки самых популярных товаров по сниженным ценам. Такой формат позволит покупателям подобрать оптимальный для них вариант по стоимости, состоянию и характеристикам. Кампания продлится до 30 августа.

Август традиционно становится временем, когда многие начинают готовиться к осени: собирают детей в школу, меняют гардероб, покупают технику, товары для дома и все необходимое для нового сезона. По данным Авито, именно в этот период россияне стремятся совершить сразу несколько покупок, оставаясь в рамках разумного бюджета. Высокий интерес пользователей к сезонным распродажам подтверждают и результаты предыдущей кампании: во время весенней "Хватамбы" было продано почти 1,3 миллиона товаров на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Во время распродажи специальные предложения будут доступны в самых востребованных категориях, таких как электроника, одежда, обувь и аксессуары, товары для дома. При этом по сниженным ценам можно будет купить как новые товары от магазинов и профессиональных продавцов, так и ресейл-позиции от частных лиц — к примеру, куртку за 599 рублей или смартфон за 1999 рублей.

При этом специальный алгоритм платформы будет контролировать корректность скидок во время кампании. Он исключает товары, стоимость которых была искусственно завышена перед стартом распродажи, поэтому специальные предложения будут распространяться только на реальные скидки.

Для продавцов распродажа станет отличной возможностью избавиться от ненужных вещей и заработать: в период повышенного сезонного спроса они смогут быстрее найти покупателей для вещей, которыми больше не пользуются.

"Август — это время, когда многие одновременно решают сразу несколько задач: готовятся к учебному году, возвращаются к работе после отпусков, обновляют гардероб и технику перед новым сезоном. Мы видим, что все больше пользователей подходят к таким покупкам рационально, сравнивая предложения и выбирая возможность купить выгоднее без компромиссов в качестве. Именно поэтому в этом сезоне мы сделали особый акцент на сочетании скидок на новые и ресейл товары, чтобы подготовиться к осени можно было максимально удобно и экономично", — комментирует Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродаж, промо и мотивационных программ" на Авито.

"Хватамба" — это федеральная распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. Принимать участие в ней могут профессиональные продавцы с высоким рейтингом в одной из или нескольких категориях: "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи".