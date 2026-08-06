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Экономика и бизнес

Авито: каждый второй самарец готовит дома каждый день

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, как часто они готовят, что именно и какие кухонные товары для этого используют. Выяснилось, что чаще всего для кухни покупают кастрюли и сковородки, а большинство при выборе новых товаров обращают внимание на рекламу.

Каждый день готовят дома 49% опрошенных самарцев. Среди женщин таких 62%, среди мужчин заметно меньше — 38%. Треть опрошенных (39%) готовят несколько раз в неделю, 2% — несколько раз в месяц, а 4% — еще реже.

Мужчины чаще женщин готовят мясные блюда (47%), рыбу и морепродукты (15%), а также завтраки (15%). Женщины — салаты и закуски (36%), выпечку и десерты (27%), а также блюда из птицы (21%). Молодые люди 18-24 лет чаще представителей других возрастных групп готовят пасту и пиццу (27%) и пекут что-нибудь сладкое (26%).

Кухонные товары

Жители Самары покупают для кухни кастрюли и сковородки (43%), мелкую бытовую технику (36%) и контейнеры для хранения продуктов (30%). Мужчины чаще приобретают ножи и другие подобные кухонные принадлежности (27%), а женщины — формы для выпечки (21%) и органайзеры для кухни (16%).

На покупку опрошенных обычно мотивирует желание заменить какую-то старую вещь или прибор (29%) или упростить приготовление еды (27%). Еще 21% признались, что любят пробовать новинки — в основном это молодежь 18-24 лет. А 9% могут купить что-то из-за выгодной скидки или чтобы поучаствовать в акции.

Роль рекламы

На рекламу при покупке кухонной утвари и бытовой техники обращают внимание 6 из 10 опрошенных. Для 16% молодых людей 18-24 лет это один из главных факторов при выборе. Чаще всего релевантную рекламу кухонных товаров опрошенные видят на площадках электронной коммерции (37%). Еще 27% респондентов видят рекламу на телевидении.

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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