Авито: каждый второй самарец готовит дома каждый день

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, как часто они готовят, что именно и какие кухонные товары для этого используют. Выяснилось, что чаще всего для кухни покупают кастрюли и сковородки, а большинство при выборе новых товаров обращают внимание на рекламу.

Каждый день готовят дома 49% опрошенных самарцев. Среди женщин таких 62%, среди мужчин заметно меньше — 38%. Треть опрошенных (39%) готовят несколько раз в неделю, 2% — несколько раз в месяц, а 4% — еще реже.

Мужчины чаще женщин готовят мясные блюда (47%), рыбу и морепродукты (15%), а также завтраки (15%). Женщины — салаты и закуски (36%), выпечку и десерты (27%), а также блюда из птицы (21%). Молодые люди 18-24 лет чаще представителей других возрастных групп готовят пасту и пиццу (27%) и пекут что-нибудь сладкое (26%).

Кухонные товары

Жители Самары покупают для кухни кастрюли и сковородки (43%), мелкую бытовую технику (36%) и контейнеры для хранения продуктов (30%). Мужчины чаще приобретают ножи и другие подобные кухонные принадлежности (27%), а женщины — формы для выпечки (21%) и органайзеры для кухни (16%).

На покупку опрошенных обычно мотивирует желание заменить какую-то старую вещь или прибор (29%) или упростить приготовление еды (27%). Еще 21% признались, что любят пробовать новинки — в основном это молодежь 18-24 лет. А 9% могут купить что-то из-за выгодной скидки или чтобы поучаствовать в акции.

Роль рекламы

На рекламу при покупке кухонной утвари и бытовой техники обращают внимание 6 из 10 опрошенных. Для 16% молодых людей 18-24 лет это один из главных факторов при выборе. Чаще всего релевантную рекламу кухонных товаров опрошенные видят на площадках электронной коммерции (37%). Еще 27% респондентов видят рекламу на телевидении.