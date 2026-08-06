"Самарские коммунальные системы" проиграли суд из-за врезок владельцу ТЦ "Парк Хаус"

ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС") не смогли взыскать 4 млн руб. с ООО "Физразвитие", владеющего ТЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе. Решение по делу "о взыскании задолженности за самовольное пользование услугами водоснабжения и водоотведения" Арбитражный суд Самарской области вынес 4 августа.

Как ранее поясняли Волга Ньюс в "СКС", 23 мая 2024 г. в водопроводной камере на территории около ТЦ были выявлены две врезки D-25 мм и D-20 мм. Поскольку дата подключения врезок не была установлена, к оплате коммунальщики выставили счет за воду с учетом срока исковой давности за три года.

"Физразвитие" при этом не признавало факта самовольного пользования и отказывалось оплачивать выставленный счет, заявляя, что врезка выявлена не на сетях компании.

В итоге "СКС" обратились в арбитраж, который, впрочем, встал на сторону "Физразвития". Как указал суд, истец не представил доказательств, что участок сетей, на котором были обнаружены врезки, принадлежит "Физразвитию", а также того, что именно этой компанией производилось незаконное подключение.

Суд, анализируя доводы о том, что колодец, в котором были обнаружены врезки, не находится на балансе "СКС", фактически указал на бесхозяйственность ресурсников: "Истец является лицом, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере водоснабжения (водоотведения), которая предполагает наличие у него организационных и технических возможностей для обеспечения надлежащей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, посредством чего он осуществляет коммерческую деятельность по обеспечению абонентов водой и отводу от абонентов сточных вод".