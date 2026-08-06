"Самарские коммунальные системы" проиграли суд из-за врезок владельцу ТЦ "Парк Хаус"

ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС") не смогли взыскать 4 млн руб. с ООО "Физразвитие", владеющего ТЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе. Решение по делу "о взыскании задолженности за самовольное пользование услугами водоснабжения и водоотведения" Арбитражный суд Самарской области вынес 4 августа.
Как ранее поясняли Волга Ньюс в "СКС", 23 мая 2024 г. в водопроводной камере на территории около ТЦ были выявлены две врезки D-25 мм и D-20 мм. Поскольку дата подключения врезок не была установлена, к оплате коммунальщики выставили счет за воду с учетом срока исковой давности за три года.
"Физразвитие" при этом не признавало факта самовольного пользования и отказывалось оплачивать выставленный счет, заявляя, что врезка выявлена не на сетях компании.
В итоге "СКС" обратились в арбитраж, который, впрочем, встал на сторону "Физразвития". Как указал суд, истец не представил доказательств, что участок сетей, на котором были обнаружены врезки, принадлежит "Физразвитию", а также того, что именно этой компанией производилось незаконное подключение.
Суд, анализируя доводы о том, что колодец, в котором были обнаружены врезки, не находится на балансе "СКС", фактически указал на бесхозяйственность ресурсников: "Истец является лицом, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере водоснабжения (водоотведения), которая предполагает наличие у него организационных и технических возможностей для обеспечения надлежащей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, посредством чего он осуществляет коммерческую деятельность по обеспечению абонентов водой и отводу от абонентов сточных вод".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.