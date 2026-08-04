Представители Самарской области примут участие в интенсиве по роботизации в Университете Иннополис

Руководители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области войдут в число участников проектно-экспертного интенсива "Аудит как первый шаг к роботизации". Мероприятие состоится 5 августа на базе Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

Участники рассмотрят методику проведения технико-технологического аудита для внедрения роботизации на предприятиях. В программе — пленарное заседание о стратегических вызовах, воркшоп по стандартизации аудита и панельная сессия о подготовке кадров. Итогом станет проект унифицированной методики аудита и согласование дорожной карты образовательной программы "Траектория роботизации: теория и практика технико-технологического аудита".

Самарская область последовательно развивает компетенции в сфере роботизации. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, регион уже демонстрирует высокие результаты в станкостроении и радиоэлектронике. В феврале 2026 г. в регионе открылся центр развития промышленной робототехники на базе компании "Тесвел". Центр занимается разработкой и внедрением роботизированных комплексов, технологическим консалтингом и подготовкой кадров для промышленных предприятий. Он стал частью федеральной сети центров, которую координирует Центр развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость участия региона в федеральной повестке по роботизации: "Самарская область обладает развитым научно-промышленным комплексом и серьезными компетенциями в сфере автоматизации. Участие наших специалистов в таком мероприятии, как интенсив в Университете Иннополис, — это возможность перенять лучшие практики, обменяться опытом с коллегами из других регионов и усилить экспертизу нашего Центра развития промышленной робототехники. Роботизация — это следующий шаг после бережливого производства, и мы должны быть готовы предложить предприятиям региона полный набор инструментов для повышения эффективности".

Глава региона неоднократно подчеркивал, что развитие высокотехнологичных отраслей — ключевое направление для повышения качества жизни в Самарской области. Внедрение роботизации на предприятиях ведет к росту производительности труда, созданию высококвалифицированных рабочих мест и укреплению экономики.