В Самаре прошло межокружное совещание по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

В пятницу, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральных округов.

"Экспорт для нас — это не просто модная тенденция национального проекта. Для Самарской области, для руководства и для бизнеса — это естественный и минимально необходимый инструмент экономического выживания и конкурентоспособности. Мы себе очень четко даем отчет, что, если мы не будем заниматься поддержкой и развитием экспорта, мы не будем конкурентоспособны в конце концов, и наши предприниматели не будут успешны. Речь идет не столько о непосредственном финансовом эффекте от экспорта, сколько о международной конкуренции, которая позволяет повышать качество того, что мы делаем", — сказал глава региона, обращаясь к участникам совещания.

В этом году Самарская область была выбрана как регион для проведения данного мероприятия для субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов. В совещании принял участие председатель правления АО "РОСЭКСИМБАНК", вице-президент АО "Российский экспортный центр" Петр Засельский и многие другие.

В ходе совещания обсудили итоги нацпроекта и дальнейшие перспективы развития экспорта, а также работу центров поддержки в ПФО и УрФО, и, самое главное, меры поддержки экспортной деятельности.

Кроме того, сегодня вручили сертификаты соответствия "Сделано в России" экспортерам Самарской области. Регион большое внимание уделяет продвижению российской продукции на зарубежных рынках, повышению узнаваемости региональных производителей за рубежом, расширению экспортных возможностей региональных компаний. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что эта работа строится совместно с Российским экспортным центром.