Предпринимателей Самарской области приглашают на фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Китае

15-19 августа 2026 г. Российский экспортный центр проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Тяньцзине — одном из ключевых портовых городов Северного Китая. Фестиваль станет важным событием для укрепления позиций российских брендов на китайском рынке, а также послужит надежной платформой для российско-китайского бизнес-диалога.

"Приглашаем производителей Самарской области к активному участию в фестивале. Это уникальная возможность представить иностранным потребителям свою продукцию. Участие в деловой программе поможет самарским компаниям найти партнеров за рубежом и даст им дополнительные возможности для старта взаимовыгодных, долгосрочных международных проектов", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Компании могут принять участие в нескольких форматах: организация рабочих мест для прямых розничных продаж, подключение к каналам онлайн-торговли, проведение B2B-переговоров с потенциальными импортерами и дистрибьюторами Китая.

В рамках фестиваля-ярмарки будет представлен широкий спектр товарных категорий: бакалея и кондитерские изделия, безалкогольные напитки и алкогольная продукция, натуральная косметика, парфюмерия, молочная и мясная продукция, рыба и морепродукты, масложировая продукция, товары народных промыслов.

Регистрация открыта до 10 июля. Подача заявок по ссылке.

Для экспортно ориентированного бизнеса в Самарской области работает Центр поддержки экспорта, специалисты которого помогут с оформлением документации, переводом на иностранные языки, выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Центр поддержки экспорта работает на базе центра "Мой бизнес" на улице Молодогвардейской, 211.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика".