Предпринимателей Самарской области приглашают на фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Китае

15-19 августа 2026 г. Российский экспортный центр проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Тяньцзине — одном из ключевых портовых городов Северного Китая. Фестиваль станет важным событием для укрепления позиций российских брендов на китайском рынке, а также послужит надежной платформой для российско-китайского бизнес-диалога.
"Приглашаем производителей Самарской области к активному участию в фестивале. Это уникальная возможность представить иностранным потребителям свою продукцию. Участие в деловой программе поможет самарским компаниям найти партнеров за рубежом и даст им дополнительные возможности для старта взаимовыгодных, долгосрочных международных проектов", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Компании могут принять участие в нескольких форматах: организация рабочих мест для прямых розничных продаж, подключение к каналам онлайн-торговли, проведение B2B-переговоров с потенциальными импортерами и дистрибьюторами Китая.
В рамках фестиваля-ярмарки будет представлен широкий спектр товарных категорий: бакалея и кондитерские изделия, безалкогольные напитки и алкогольная продукция, натуральная косметика, парфюмерия, молочная и мясная продукция, рыба и морепродукты, масложировая продукция, товары народных промыслов.
Регистрация открыта до 10 июля. Подача заявок по ссылке.
Для экспортно ориентированного бизнеса в Самарской области работает Центр поддержки экспорта, специалисты которого помогут с оформлением документации, переводом на иностранные языки, выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Центр поддержки экспорта работает на базе центра "Мой бизнес" на улице Молодогвардейской, 211.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!