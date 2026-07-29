Самарские специалисты приняли участие в строительстве спортивного комплекса в Красноярском крае

Продукция, сертифицированная знаком "Сделано в Самарской области", планомерно укрепляет свои позиции на рынке оснащения инфраструктурных объектов за пределами региона. Волжский светотехнический завод "Луч" (ВСТЗ "Луч") завершил комплексное оснащение современными светодиодными системами нового Центра спортивного и водного отдыха "ВОЛНА" в Красноярске.

Освещение современного спортивного комплекса играет критически важную роль. Профессионально спроектированный свет напрямую влияет на безопасность спортсменов, точность судейства, качество тренировочного процесса, трансляций, визуальный комфорт и самочувствие посетителей бассейна и игровых арен.

Фото: Спортивный центр "Волна"

Освещение объектов с водными чашами и повышенным уровнем влажности — одна из самых сложных задач в светотехнике. Инженерам ВСТЗ "Луч" требовалось решить целый комплекс специфических задач: исключить блики на воде, обеспечить максимальную защиту, снизить энергопотребление.

Успешный выход самарского предприятия на федеральный рынок спортивной инфраструктуры стал возможен благодаря планомерной модернизации мощностей и государственной поддержке, в том числе льготному займу регионального Фонда развития промышленности. Кроме того, "Луч" освоил бережливые технологии и оптимизировал процессы производства благодаря участию в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Наш производитель в очередной раз доказал, что продукция Самарской области способна успешно конкурировать с любыми импортными аналогами на самых сложных объектах. Мы продолжим поддерживать наших промышленников, помогая им масштабировать свой бизнес, внедрять бережливые технологии и уверенно занимать новые рыночные ниши от Калининграда до Владивостока", — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.