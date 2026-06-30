На Авито можно пройти бесплатную верификацию для заводчиков собак

Авито совместно с Российской кинологической федерацией запустил верификацию заводчиков, которая поможет покупателям определять профессиональных владельцев питомников. По итогам проверки заводчик получает бейдж, который подтверждает, что он имеет регистрацию РКФ, ведёт племенную работу по установленным требованиям, соблюдает правила разведения и содержания животных, а также уделяет внимание здоровью и благополучию собак.

В долгосрочной перспективе такая механика помогает делать рынок более прозрачным: поддерживать добросовестных участников, снижать пространство для случайного и безответственного разведения и помогать будущим владельцам принимать более осознанные решения.

87% потенциальных хозяев ищут питомца на Авито. Около 72% из этих запросов приходится на поиск породистых животных. Для покупателя выбор щенка часто строится на доверии: человеку сложно быстро понять, кто перед ним — профессиональный заводчик, который занимается племенной работой, заботится о здоровье животных и правильно оформляет документы, или продавец без подтвержденного статуса. При этом если заводчик не соблюдает установленные стандарты разведения, это может приводить к появлению проблем со здоровьем у щенков, а также усугубляет проблему бездомных животных. Верификация помогает сделать выбор прозрачнее, а также помогает выделить ответственных заводчиков и обелять рынок.

На сегодняшний день РКФ является самой крупной кинологической организацией в России. В племенной книге РКФ зарегистрировано более 6 млн собак, 1551 кинологических клубов, более 25 тыс. питомников из всех регионов страны. В Самаре в системе РКФ зарегистрировано 19 кинологических клубов и уже более 18,8 тыс. щенков от заводчиков.

Верификация — это бесплатная проверка, которая показывает, что продавец на Авито действительно является заводчиком, зарегистрированным в системе РКФ. Это значит, что он ведет племенную работу в соответствии с национальными и международными требованиями, касающимися как сохранения чистоты породы, так и заботы о здоровье и благополучии домашних животных. Приобретая собаку у зарегистрированного заводчика, покупатель получает полный комплект документов, включая родословную РКФ (а если родословная еще не оформлена, то метрику щенка).

Появление щенка в доме — особенное событие. Для многих людей собака становится не просто питомцем, а другом и членом семьи на долгие годы. Поэтому будущему владельцу важно понимать, кого именно он выбирает и чего ожидать от четвероногого компаньона.

Чистопородная собака — это собака с определёнными физическими и поведенческими качествами. Порода имеет закрепленные признаки, которые передаются из поколения в поколение. Прозрачная информация о происхождении щенка помогает будущему владельцу увереннее оценить породные качества, темперамент, особенности ухода и возможные наследственные характеристики питомца.

Принадлежность к РКФ как правило означает также возможность общаться с единомышленниками, получать советы по воспитанию щенка.

Регистрация рожденных пометов в племенной книге РКФ подразумевает обязательный учёт и маркировку всех щенков. Это обеспечивает безошибочную идентификацию каждой собаки и её заводчика.

Родословная РКФ признаётся во всём мире и даёт возможность при желании участвовать с собакой в кинологических мероприятиях, а также в племенном разведении.

При заключении договора ответственный продавец чаще всего предоставит ветеринарный паспорт — в нем отмечены все индивидуальные данные животного, в том числе прививки, информация об обработках и др.

Специальный бейдж помогает выделить объявление среди других предложений на Авито. Для заводчика верификация становится дополнительным бесплатным инструментом доверия: покупатель сразу видит, что статус продавца подтверждён через РКФ.

Специальные бейджи "Заводчик РКФ" и "От заводчика РКФ" будут размещаться в карточке объявления и в профиле продавца. Они подтверждают, что собака продаётся заводчиком, зарегистрированным в системе Российской кинологической федерации.

Чтобы стать заводчиком РКФ, нужно заниматься племенной работой в системе Российской кинологической федерации и иметь законные права на племенную собаку, от которой планируется помёт.

Заводчиком считается человек, который отвечает за собаку в период от вязки до рождения щенков и их передачи новым владельцам. Именно он указывается в документах на помёт и в свидетельствах о происхождении щенков.

Вести племенную работу в системе РКФ можно через кинологическую организацию, входящую в систему РКФ, либо самостоятельно — если питомник был зарегистрирован на имя заводчика с присвоением кода клейма.

"Авито — одна из крупнейших платформ, где животные обретают владельцев и дом. Вместе с тем такой масштаб и такая социальная роль накладывают на нас большую ответственность. Когда люди ищут собаку определенной породы, они хотят быть уверены, что новый питомец будет здоров и соответствовать особенностям породы. Верификация заводчиков была одним из запросов наших пользователей, и первым партнером для ее реализации стал РКФ. Теперь специальный значок показывает, что заводчик соблюдает все нормы разведения и ухода — даже за сложными породами. Ответственность в данной сфере — это не только про породистых животных. Ранее мы запустили верификацию волонтёров и приютов для найденных и бездомных животных, чтобы те, кто соблюдает правила по содержанию питомцев, получали больше внимания. Впереди много новых проектов, которые помогут сделать этот чувствительный к человеческому поведению сегмент прозрачнее и безопаснее", — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.

"Мы работаем над прозрачностью рынка и прослеживаемостью судьбы животных. Чистопородная собака — это не про снобизм. Чистопородная собака — это предсказуемость темперамента, функций, здоровья и моделей поведения. Наше партнёрство с Авито — шаг к тому, чтобы сделать ответственное приобретение питомца более простым и очевидным для каждого", — прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как пройти верификацию на Авито?

Войти в личный кабинет RKF.Online. Если проверка ранее не проводилась, необходимо зарегистрироваться. В личном кабинете RKF.Online указать номер Авито ID в блоке "О себе". ФИО в личных кабинетах РКФ и Авито должны совпадать. РКФ передаст информацию в Авито. После успешной проверки в профиле появится бейдж "Заводчик РКФ", а в объявлениях — отметка "От заводчика РКФ".

Подробная информация о верификации и ответы на вопросы: https://www.avito.ru/general/dogs_rkf/.