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Экономика и бизнес

"Гиппократ" проиграл дело об акцизах на 1,7 млрд рублей

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский производитель спиртосодержащих лекарственных препаратов ООО "Гиппократ" проиграл дело в суде о доначислениях Межрайонной ИФНС России №1 по Самарской области. Организация не смогла доказать, что выпускаемые антисептики не содержат высокого процента спирта.

Фото: скриншот с видео

Решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение налоговики вынесли еще в марте 2025 года. Тому предшествовала выездная проверка за период с 2020 по 2021 год включительно. Инспекция выявила реализацию дезинфицирующих средств "Витасепт", "Сотасепт", "Стопсепт" и "Стопсепт Плюс" как неподакцизных товаров. Вместе с тем экспертиза показала, что представленные жидкости являются спиртосодержащими с объемной долей этилового спирта (более 9%). 

Дезинфицирующие средства для ветеринарного применения и для дезинфекции рук были реализованы контрагентам ООО "Самфарм", ООО "Фармнео" и ООО "АккордФарма". При этом антисептики не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения, стало быть, на них не распространяется исключение, предусмотренное для лекарственных препаратов Налоговым кодексом РФ. Таким образом, по мнению налоговой, антисептики "Гиппократа" относятся к подакцизной спиртосодержащей продукции.

Предприятие не заложило акциз в стоимость подакцизного товара, и, "соответственно, НДС исчислялся со стоимости подакцизного товара без учета акциза, что привело к необоснованному уменьшению первоначальной цены товара и полученной итоговой выручки". ФНС недосчитала 1,4 млрд руб. акцизов, 281,4 млн руб. налога на добавленную стоимость и 957 тыс. руб. налога на прибыль организации - всего 1,68 млрд рублей.

"Гиппократ" не согласился с выводами фискалов и оспорили их решение в суде. Но доказать, что антисептики не являются спиртосодержащей продукцией, со ссылкой на технические ошибки в документах производителю не удалось.  

ООО "Гиппократ" основано в 1999 г. и практически всегда ассоциировалось с фигурой самарского бизнесмена Дмитрия Островского, который значился в числе совладельцев общества до 2012 года. Затем фамилии собственников менялись, но вплоть до февраля 2024 года в их числе фигурировала Татьяна Рогожкина. Она входила в число собственников компании в период с 2009 по 2012 годы вместе с Дмитрием Островским. В феврале 2024 года единственным владельцем ООО "Гиппократ" стал Раиль Даминов. При этом, по данным ИАС Seldon.Basis, доля Даминова находится в залоге у Татьяны Рогожиной по сей день. Это обстоятельство может указывать на фактическую аффилированность нынешнего собственника с прежними владельцами и Островским. 

Не дожидаясь решения по этому делу, "Гиппократ" подал заявление в суд о признании себя банкротом. Однако источников финансирования процедуры банкротства не нашлось - у предприятия отсутствует какое-либо имущество, и дело закрыли. 

Позже процедуру банкротства "Гиппократа" все же запустили с подачи заявления от ООО "Розовое фламинго", аффилированного бывшему владельцу производителя лекарственных препаратов. Из судебных документов известно, что "Розовая пантера" сдавала "Гиппократу" производственный комплекс недвижимости в с. Мулловка Ульяновском области. Также "Розовой пантере" принадлежат объекты недвижимости в пос. Светлое Поле в Красноярском районе по адресу производства "Гиппократа".

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