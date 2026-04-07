"Гиппократ" подал на банкротство после налоговых претензий на 2,9 млрд рублей

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский производитель спиртосодержащих лекарственных препаратов ООО "Гиппократ" подал заявление о собственном банкротстве. Как следует из определения Арбитражного суда Самарской области, причиной стала невозможность в установленный срок погасить долги на 2,29 млрд рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 27 апреля 2026 года. К участию в деле в качестве третьего лица привлечён владелец 100% ООО "Гиппократ" Раиль Даминов.

Заявление о банкротстве было подано 26 марта, а 31 марта суд отказал "Гиппократу" в признании недействительным решения Межрайонной ИФНС № 1 по Самарской области о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Сумма доначислений с учетом пеней и штрафов составила около 2,86 млрд рублей. 

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Гиппократ" основано в 1999 г. и практически всегда ассоциировалось с фигурой самарского бизнесмена Дмитрия Островского, который значился в числе совладельцев общества до 2012 года. Затем фамилии собственников менялись, но вплоть до февраля 2024 года в их числе фигурировала Татьяна Рогожкина. Она была в числе собственников компании в период с 2009 по 2012 годы вместе с Дмитрием Островским. В феврале 2024 года единственным владельцем ООО "Гиппократ" стал Раиль Даминов. При этом, по данным ИАС Seldon.Basis, доля Даминова находится в залоге у Татьяны Рогожиной по сей день. Это обстоятельство может указывать на фактическую аффилированность нынешнего собственника с прежними владельцами и Островским. 

Интересно и то, что в рамках спора с налоговой службой осенью 2025 г. были приняты обеспечительные меры, с помощью которых суд приостановил действие решения инспекции о доначислении налогов на сумму около 2,86 млрд руб., чтобы предотвратить остановку производства лекарств и банкротство предприятия. В материалах КАД ВАС при этом указывается, что в качестве встречного обеспечения ООО "Гиппократ" передал в залог налоговой лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plazа на ул. Енисейской в Самаре. Стоимость этого объекта по результатам оценки составила 1,77 млрд рублей. 

Оператором центра являлось ООО "Курорты Поволжья", которым до декабря 2024 года также владел Дмитрий Островский. Теперь же собственником общества выступает ООО "Остров Джус", которое, в свою очередь, принадлежит ООО "ЦСБ" (45%), ООО БЦ "Вертикаль" (54%) и Дмитрию Островскому (1%). При этом доли "ЦСБ" и БЦ "Вертикаль" находятся в залоге у ООО "РСХБ Управление активами", подконтрольного по сути АО "Россельхозбанк". Прежде местные СМИ сообщали, что владелец 99% БЦ "Вертикаль" Максим Кудейкин — доверенное лицо Островского. 

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

