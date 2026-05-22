16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер запустил Маркуса — цифрового помощника команды маркетинга и коммуникаций Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ-2026 ВТБ: "нейросетевые шпаргалки" и фейковые сборы на ЕГЭ — новая волна мошенничества ВТБ в 5 раз увеличил базу поставщиков из Китая для бизнеса "Банк сегодня - не просто кредитор". Современный подход НОВИКОМа к организации экспорта

Банки Финансы

Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ-2026

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аэропорт в партнерстве с ВТБ организует приоритетный проход для пассажиров Аэрофлота. Они смогут воспользоваться сервисом "Мигом" от Центра биометрических технологий для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс по биометрии. Сервис запустится к ПМЭФ-2026 и будет действовать на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой.

Сотрудники ВТБ помогут быстро сдать биометрию прямо в залах регистрации. Услуга уже работает в тестовом режиме и полноценно запустится с 1 июня.

Биометрия позволяет быстро пройти предполетные формальности. Сдать подтвержденную* биометрию, чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры Аэрофлота могут заранее в отделениях ВТБ. После этого клиенту достаточно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте Аэрофлота и привязать биометрию к билету. По прогнозам Пулково, к 2028 году использовать биометрические сервисы в авиагавани будет около 4 млн человек.

"Биометрия становится по-настоящему массовой тогда, когда люди видят ее практическую пользу в повседневных сценариях. Такие понятные и удобные сценарии, как фаст-трек в аэропорту для пассажиров, помогают расширять применение новой технологии. ВТБ готов делиться экспертизой с партнерами и помогать клиентам путешествовать быстро, удобно и без лишних пауз", — заявила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

"Пулково сегодня реализует масштабную программу цифровизации, основой которой является триада: сервис, технологии и люди. Внедрение биометрии — первый шаг к созданию полностью бесшовной среды для пассажиров", — Леонид Сергеев, генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково).

В 2025 году аэропорт Пулково за дни форума обслужил около 300 тысяч пассажиров (+19% к показателям 2024 года). В этом году аэропорт ожидает порядка 500 тыс. пассажиров в дни ПМЭФ.

*Подтверждённая биометрия — это способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и многое другое. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31