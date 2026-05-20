Дмитрий Маркосьянц: "Если банки не откроют данные для ИИ-агентов, они останутся витриной за стеклом"

Об этом в рамках панельной дискуссии сессии "Как оседлать волну" на форуме AI Future Forum (Москва, Крокус Экспо) заявил директор по внедрению искусственного интеллекта и эффективности процессов ОТП Банка Дмитрий Маркосьянц. Модератором сессии выступила Марианна Данилина, руководитель Управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех.

Комментируя тренд открытых API и развитие ИИ на финансовом рынке, эксперт отметил, что банки пока не демонстрируют готовность раскрывать свои данные, поскольку видят в этом для себя определенный дискомфорт. "Кредитные организации традиционно строили модель вокруг закрытого контура, где клиент получает все финансовые сервисы внутри одного банка. В то время как маркетплейсы изначально создавались иначе: часть сервисов продавцы получают от стартапов, которые существуют внутри экосистемы и обмениваются данными через открытые API. Поэтому для них тема с раскрытием данных не так чувствительна, как для банков", - пояснил Дмитрий Маркосьянц.

Также сдерживающими работу через Open API факторами являются вопрос стоимости и механика доступа, добавил спикер. "Можно создать дверь, но вход сделать настолько платным и забюрократизированным, что дверь так и не откроется. Это важный аспект, на который нет ответа в нашем регулировании", - отметил он.

Дальнейшее развитие открытых API, по убеждению выступающего, окажется неразрывно связано с искусственным интеллектом. "Мы движемся в сторону ИИ-коммерции, где агенты будут совершать покупки за человека, включая открытие финансовых продуктов. И все компании неизбежно рано или поздно станут открытыми для таких агентов, иначе рискуют остаться витриной за стеклом. Вопрос лишь в том, произойдет ли это по модели регулятора или более естественным рыночным путем", - заявил Маркосьянц.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли принуждать банки к открытости через регулятора, эксперт предложил альтернативный путь: "Мне кажется, надо не банки заставлять, а показать пример, когда государственные сервисы в первую очередь станут открытыми и предоставят банкам свои возможности".

