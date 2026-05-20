16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары расторгла контракт с новым подрядчиком по отлову бездомных собак Бренды Самарской области участвуют во всероссийском конкурсе "Знай наших" Власти Самарской области намерены облегчить налоговое бремя для малого и среднего бизнеса Комплексную застройку Сухой Самарки приостановили: причина КРЦ "Звезда" в Самаре перейдет под управление МТС Live

Экономика и бизнес

В Самаре стали чаще интересоваться оборудованием для бизнеса "с пробегом"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом квартале 2026 года спрос на оборудование "с пробегом" в Самаре достиг 56%, тогда как годом ранее на этот сегмент приходилось 50%. Доля нового оборудования при этом составила 44%. Драйвером роста спроса в б/у-сегменте стало телекоммуникационное оборудование, а в новом — оборудование для автобизнеса. Специалисты Авито проанализировали динамику спроса и предложения в новом и бывшем в эксплуатации оборудовании для бизнеса в Самаре.

Заметнее всего в сегменте бывшего в эксплуатации спрос вырос на телекоммуникационное оборудование (х3 раза), оборудование для салонов красоты (+62%) и оборудование для автобизнеса (+23%). В объеме предложения наибольший прирост также зафиксирован в телекоммуникационном оборудовании (+63%) и оборудовании для салонов красоты (+3%). В новом оборудовании спрос вырос на оборудование для автобизнеса (+23%) и пищевое оборудование (+16%).

"Уникальность нашей площадки заключается в том, что бизнес и закупщики могут подобрать оптимальные для себя по цене и качеству варианты оборудования среди более чем 700 подвидов как в новом, так и в б/у-сегменте. При этом покупатель всегда может проконсультироваться с продавцом и решить для себя, что ему подойдет лучше всего, и где можно сэкономить без потери качества, а где лучше сделать выбор в пользу нового варианта", — прокомментировал Борис Мирский, руководитель направления "Оборудование для бизнеса".

По доле спроса в общем сегменте оборудования лидируют промышленное оборудование (26%), пищевое (20%), торговое (18%), оборудование для логистики и склада (9%) и оборудование для салонов красоты (9%).

По объему предложения топ-5 распределился следующим образом: промышленное оборудование (33%), торговое (27%), пищевое (13%), оборудование для салонов красоты (13%) и оборудование для логистики и склада (10%).

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31