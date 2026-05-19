"Экостройресурс" уходит в самобанкротство

Бывший региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экостройресурс" инициирует процедуру собственного банкротства. Компания опубликовала извещение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

В качестве причин указано лишь появление у "ЭкоСтройРесурса" "признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Кредиторами в извещении указаны АО Экотехнопарк "Зелененький", ООО НПФ "Полигон", ООО "Рикаст", ООО "Фаворит-1" и Межрайонная ИФНС России № 20 по Самарской области.

В апреле 2025 г. экотехнопарк "Зелененький" отсудил у "ЭкоСтройРесурса" 138,2 млн руб. долга за обработку мусора в 2023-2024 годах. "Рикаст" в мае 2025 г. просудил 100 млн руб. долга "Экостройресурса" за обработку и захоронение мусора в 2024 году. По долгам перед остальными перечисленными кредиторами информации в открытых источниках нет.

Однако самые крупные обязательства у "Экостройресурса" могут возникнуть по иску Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области. Ведомство в арбитраже требует взыскать с компании 2,17 млрд руб. неосновательного обогащения. Первые две инстанции вернули иск из-за неуплаты госпошлины, однако кассация в декабре 2025 г. отменила эти решения и отправила дело в первую инстанцию.

Напомним, "Экостройресурс" был региональным оператором по обращению с ТКО с 2019 г. по ноябрь 2024 года. Правительство Самарской области решило расторгнуть договор с компанией, ссылаясь на большое количество жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора.

Директор "Экостройресурса" Михаил Захаров в интервью Волга Ньюс в октябре 2024 г. заявлял, что компания сосредоточится на истребовании дебиторской задолженности и погашении кредиторской. По его оценке, на это потребовалось бы около двух лет.

Волга Ньюс удалось получить комментарий компании. Приводим его полностью:

"Сегодня руководство ООО "ЭкоСтройРесурс" приняло решение инициировать процедуру самобанкротства. Это не внезапный кризис, а закономерный итог действия трех факторов: искусственно сдерживаемого тарифа, хронических неплатежей потребителей и беспрецедентного административного давления со стороны региональных властей.

С 2019 года мы фактически кредитовали отрасль, добросовестно рассчитываясь с транспортными компаниями, сортировочными комплексами и полигонами. При этом дебиторская задолженность потребителей на сегодняшний день превышает 2 млрд рублей. Основная ее часть сформировалась в начале реформы, когда строка за обращение с ТКО была для жителей непривычной. В нормальных рыночных условиях проблема долгов решается в судах, но в нашем случае вмешалась политика.

Безосновательные проверки и публичная дискредитация компании со стороны должностных лиц сработали как прямой антистимул для потребителей. Попытки обанкротить нас извне, предпринятые летом и осенью 2024 года, носили ярко выраженный политический характер. Ситуацию усугубило то, что власти в одностороннем порядке прекратили компенсировать убытки предприятия за норматив, который сами же искусственно снизили для поддержки населения.

При этом даже после лишения статуса регионального оператора мы почти два года продолжали добросовестно исполнять обязательства. Мы задействовали все правовые механизмы для взыскания долгов и направляли эти средства на расчеты с кредиторами – только за этот период было погашено более 1,5 млрд рублей.

В текущих условиях инициация самобанкротства остается единственным законным выходом для прозрачного и цивилизованного урегулирования обязательств перед нашими кредиторами в рамках действующего законодательства".