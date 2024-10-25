Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

Директор АО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров в интервью порталу "Волга Ньюс" подвел итоги деятельности компании в качестве регионального оператора по обращению с ТКО, рассказал, как идет процесс передачи полномочий новому регоператору, а также поделился своим мнением о том, какие ошибки были допущены при проведении мусорной реформы.

- Каковы итоги работы "ЭкоСтройРесурса" в качестве регоператора?

- Я вижу наше интервью именно как некое подведение итогов, потому что, как известно, с 1 ноября приходит новый региональный оператор - АО "Экология".

Прежде всего надо отметить, что мы выстроили новую систему обращения с ТКО с нуля. Вспомните - с целого ряда территорий отходы исторически не вывозились. Мы привели к цивилизованным нормам рынок "диких" перевозок: ранее не было ни ГЛОНАСС на машинах, ни весов на полигонах, ни правил коммерческого учета для юридических лиц.

Был обновлен парк мусоровозов, согласованы маршруты и графики движения по всем обслуживаемым районам.

В 2019-2023 годах по области совместно с органами власти было ликвидировано 1665 несанкционированных свалок.

Став одним из ведущих региональных операторов страны, мы участвовали в формировании отраслевой нормативно-правовой базы. За пять лет мы получили более семи всероссийских премий и первых мест в специализированных конкурсах.

В том числе очень важным было признание со стороны Российского экологического оператора, включившего нашу работу в число лучших практик России. Это касается экопросвещения, потому что нами был проделан очень большой объем работы в вузах, школах, детских садах. И это каждодневная работа большим количеством людей.

Мы ежедневно информировали жителей и органы власти о событиях, достижениях и проблемах отрасли обращения с отходами.

- Получается радужная картинка…

- Конечно, в сторону ЭкоСтройРесурса звучала критика. Как я шучу, если бы не было ЭкоСтройРесурса - о чем бы все говорили? Порой выдвигались даже весьма серьезные обвинения.

Только за один прошлый год контролирующими и надзорными органами нам направлено 1006 запросов и проведено 30 проверок. И я, с одной стороны, сетую на большое количество проверок, с другой, я спокоен - если бы что-то у нас было не так, давно нашли бы и вытащили это на всеобщее обозрение.

Также хочу отметить, что оба уголовных дела, о которых так громко трубили средства массовой информации, прекращены за отсутствием состава преступления. У ФНС также отсутствуют к нам претензии.

- Причиной смены регоператора были названы многочисленные жалобы на работу "ЭкоСтройРесурса". Как вы можете это прокомментировать?

- Многочисленные обращения от жителей действительно были. Они отрабатывались нами официальными ответами на бумаге и в социальных сетях в кратчайшие сроки.

Сейчас, после назначения нового регионального оператора, уже никто не будет вдаваться в подробности, что эти обращения в 90% случаев касались работы, не относящейся к деятельности регоператора ТКО. Это "болевые" точки не только нашего региона: сброс промышленных, растительных отходов, отсутствие обновления и обслуживания контейнерных площадок, невывоз ТКО из-за нерасчищенных от снега площадок, недостаточный контроль за нарушениями на бункерных площадках со стороны правоохранительных и надзорных органов.

В любом субъекте России многое зависит от воли высшего должностного лица. Наша сфера - не исключение. Мы уже передали все необходимые дела и документы новому региональному оператору, назначенному губернатором Вячеславом Федорищевым. Отрасль полностью оцифрована, действующие перевозчики готовы продолжить работу при предоставлении достойных условий контрактов. Верим, что все перечисленные выше проблемы будут разрешены при продуктивном диалоге и взаимопонимании между АО "Экология" и командой губернатора.

- Как в целом проходит мусорная реформа в регионе, насколько достигнуты целевые показатели?

- Главный целевой показатель - количество обрабатываемых отходов в регионе. До начала реформы в 2018 году доля направляемых на сортировку твердых коммунальных отходов в Самарской области составляла 8,6%. У нас была задача довести ее до 40%. В этом году она уже составляет 45%. Поэтому, если говорить сухо, то целевые показатели достигнуты.

При этом мы столкнулись с большим количеством проблем. Например, когда мы приходили на регоператорство, нам говорили, что в регионе будет 9800 контейнерных площадок. Первая инвентаризация показала, что их 20 тысяч, а сегодня их 24 тысячи.

- Какие еще ошибки были допущены при проведении реформы?

- Главной ошибкой было то, что изначально при разработке территориальной схемы объемы ТКО оценивалась расчетным путем. Что это значит? Не было весов, поэтому брали экспертное мнение задействованных в перевозке транспортировщиков и спрашивали: "А как вы считаете, сколько килограммов мусора в одном кубе"?

На основе этих мнений было сделано предположение, что вся Самарская область генерирует 1,8 млн тонн отходов. По факту их оказалось, грубо говоря, 1,2 млн. Ошиблись на 30%, и это была глобальная ошибка. Из-за нее полностью неправильно были посчитаны транспортные потоки, и это пришлось исправлять в ручном режиме уже после старта деятельности регионального оператора.

Кроме того, вся Россия стартовала по мусорной реформе при отсутствии нормативной базы. В 2019 году не было распределено, кто за что отвечает. Например, кто отвечает за контейнерные площадки, уборку вокруг. Все это рождалось на ходу.

Тут я хотел бы поблагодарить жителей за понимание, с которым они относились к сложностям, возникавшим на определенных этапах нашей работы. Также поблагодарим глав и сотрудников органов местного самоуправления за участие в отладке системы обращения с отходами, УФАС Самарской области - за конструктивную критику и большую совместную работу по поддержанию баланса интересов между регоператором и юридическими лицами - потребителями коммунальной услуги. Эта работа позволила фактически с нуля, при отсутствии полноценной нормативной базы на начальном этапе, создать механизм, который сейчас работает с минимальными нареканиями. И отдельно хочу поблагодарить прокуратуру Самарской области за то, что именно этот контролирующий орган на старте реформы взял на себя модерирование большого пула вопросов сферы ТКО, зачастую не свойственных данной структуре.

- Насколько в целом адекватна территориальная схема? Я помню, в прошлом нашем интервью в 2021 году вы говорили о том, что мусор из Тольятти возится в Самару…

- 98% мусора из Тольятти все шесть лет так и возится в Самару. Это максимально неэффективно с точки зрения экономики. Расходы на транспортировку в тарифе составляют более 70%. Но в данном случае вопрос в том, что не хватает полигонов. Чем больше будет полигонов и объектов глубокой сортировки отходов, тем меньше будет тариф.

- Много говорилось о неурегулированности системы обращения с промышленными, прежде всего, строительными отходами. Именно они часто оказываются в оврагах и посадках около населенных пунктов либо на контейнерных площадках для ТКО.

- Я лично, участвуя в экологическом совете при губернаторе Самарской области, дважды выходил с инициативой создать рабочую группу для выработки подходов по теме обращения с промышленными отходами.

Сегодня задача - обязать тех, кто эти отходы генерирует, чтобы они хоть перед кем-то отчитывались. Сегодня эта отрасль никем не контролируется.

- Правильно ли, с вашей точки зрения, то, что содержание контейнерных площадок не отнесено к функционалу регоператора?

- Вокруг этого ведется очень большая дискуссия. И могу сказать, что это правильно. Там, где контейнерные площадки закреплены за собственником, вообще не существует проблем с их захламлением.

Могу пример привести. Вот вы когда-нибудь слышали, что есть такая проблема в Тольятти? Ее там вообще нет. Потому что 85% контейнерных площадок в Тольятти поставлены на кадастровый учет и закреплены за собственником - ТСЖ, УК и так далее.

В Самаре ну дай бог 5% площадок в принципе поставлены на кадастровый учет. Что это значит? Когда у контейнерной площадки есть собственник, он следит за ее состоянием и прекрасно знает, когда приезжает мусоровоз.

И перевозчику, поверьте мне, совсем не выгодно рассыпавшийся мусор подбирать, для него это убыток. Ему гораздо комфортнее, когда контейнеров хватает, а лучше с запасом. Опрокинул контейнеры и поехал. Если же контейнеров не хватает, перевозчики вынуждены с собой возить грузчиков и уборщиков. Для них это удорожание.

- Почему в регионе так и не произошел переход на раздельный сбор мусора?

- К раздельному сбору отходов у жителей огромный интерес. ЭкоСтройРесурс с 2019 года показывал региону, что РСО возможен, нужно просто брать и делать. Мы и делали - за свой счет. В нашем проекте по учебным заведениям поучаствовало более 170 тысяч школьников и студентов. Стационарный пункт "ЭкоДом" три года принимал отходы, и на его базе еженедельно проводились лекции и экскурсии. Был формат и мобильного сбора отходов - ЭкоМобиль проехал 86 тысяч километров, собирая вторсырье у тысяч жителей.

К сожалению, реальность такова, что это все убыточные проекты, все они были в минус. Вырученные за сдачу вторсырья средства даже наполовину не покрывают затрат на организацию сбора и транспортировку.

Разворачивать практику РСО на уровень области - это большие затраты. Какими бы экологически настроенными ни были перевозчики отходов, они не будут работать в минус. РСО - это отдельные маршруты, отдельная спецтехника, отдельные водители мусоровозов, которых и так острый дефицит.

Несколько лет назад мы представили органам власти свое видение внедрения РСО и дорожную карту. Но дело не сдвинулось с мертвой точки. От регионального оператора тут немного зависит. Для нормального обновления инфраструктуры и внедрения РСО нужна воля руководства региона. Мы тысячу статей и официальных писем написали на эту тему.

Даже найти место для желтых контейнеров на имеющихся площадках оказалось проблемой - из перечня в 400 точек, предоставленного нам Самарой, подходящими для установки контейнеров оказались лишь 80. Площадки разбиты, не соответствуют СанПиН, не имеют отсеков для крупногабарита.

Получив в конце 2021 года 28,3 млн из федерального бюджета и 4,6 млн из регионального и купив 1790 желтых контейнеров, администрации Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска их выставили, по сути, вместо контейнеров для смешанных отходов. Надо понимать, что дефицит обычных накопителей огромен - более 14 тысяч контейнеров. Это даже при учете того, что треть имеющихся принадлежит перевозчикам.

Ни информирования, ни экологического просвещения по ТВ не было. А без этой работы выставление желтых накопителей выглядело как намеренный подрыв доверия жителей к реформе. ЭкоСтройРесурс обучал жителей и распространял информацию, но там, где мог.

А ведь еще нужно как минимум организовать замеры и расчет новых нормативов для раздельно накопленных отходов, обеспечить закупку контейнеров для смешанных отходов, чтобы ликвидировать дефицит контейнерного парка, иначе желтые контейнеры неминуемо будут использоваться жителями не для вторсырья, а для всех видов отходов. Ну и необходимо решить вопрос с СанПиН и периодичностью вывоза вторсырья - частота вывоза раздельно собранных отходов сегодня не регулируется законодательством, значит перевозчики будут обязаны забирать такие отходы ежедневно, причем отдельным транспортом, что вызовет неминуемый рост тарифа.

- Какая наиболее приближенная к реальности модель РСО может быть реализована в регионе?

- Не нужно изобретать велосипед. Надо, как в Москве, делить отходы на смешанные и сухие. В сухие выкидываются бутылки, картон и прочее - все это легко потом отсортировать, главное, чтобы пищевка туда не попадала.

- Почему не удалось перейти к оплате вывоза мусора по факту накопления?

- С юридическими лицами мы это выстроили, тут проблемы вообще нет. Юридическое лицо, которое оформило контейнерную площадку на себя, оплачивает по факту.

А вот организовать такую систему для жителей, считаю, вообще невозможно. У нас сегодня нет даже паспортов контейнерных площадок с указанием, жители каких домов могут ею пользоваться.

Кроме того, нужно же придумать, как раскидать объемы образования отходов на контейнерной площадке, которая закреплена за двумя ТСЖ. В какой пропорции они должны оплачивать услугу?

- В частном секторе возможно поставить баки к каждому дому и фиксировать объемы?

- Мое мнение - к этому нужно идти давно. Для этого необходимо внести изменения в СанПиН, чтобы упростить требования к созданию контейнерной площадки. Потому что сегодня место накопления - это только контейнерная площадка. Сейчас нельзя поставить перед своим частным домом контейнер потому, что он не будет соответствовать требованиям по нормативному расстоянию до жилья, по путям подъезда, наличию площадки для разворота и так далее.

Я считаю, что для контейнеров емкостью 250 литров нужно создать отдельный раздел в СанПиН и, наконец, разрешить их ставить у частных домов. Регоператоры, перевозчики обеими руками будут за.

- Как сейчас происходит передача дел новому регоператору?

- Мы еще в начале сентября передали в электронном виде реестр контрагентов регоператора и копии всех договоров с приложениями. То есть сегодня новому региональному оператору необходимо заключить договоры с потребителями.

- Это был добровольный шаг?

- Нас к этому обязывает соглашение, которое мы подписали с областью.

- Его нигде не публиковали, а интересно его содержание.

- Оно на самом деле достаточно лаконично, на одном листочке.

- Передаете ли вы систему автоматического учета обращения с отходами, которую разрабатывали с компанией Magenta Technology?

- Дело в том, что новый региональный оператор у нас ее даже не запросил. Правда, это приложение нельзя просто передать, это лицензионный продукт. Я общался буквально на днях с "Маджентой", на них тоже никто не выходил. Есть, конечно, и другие конкурентные предложения в России по таким приложениям, но в этом уже все настроено под реалии региона.

- А по коллективу поступали предложения о переходе?

- Изначально мы с областью договорились, что бОльшая часть сотрудников перейдет работать к новому регоператору. Но пока взяли порядка 60 человек из 450. При этом до сих пор не поступили предложения сотрудникам центров обслуживания населения (это порядка 70 человек). У нас такие центры открыты практически в каждом муниципалитете. Я бы в первую очередь нанимал именно сотрудников, заключающих договоры с потребителями услуги.

- На днях не состоялись торги по трем из 10 лотов, причем по самым крупным - Тольятти, Самара, север области. С чем это связано, по вашему мнению?

- Для перевозчиков это большой риск. Для того чтобы участвовать в таких торгах, нужно свою деятельность обеспечить достаточно большой банковской гарантией. Помимо этого, у перевозчиков могут возникать опросы относительно платежеспособности регионального оператора, то есть насколько успешно он будет собирать платежи. Наверняка есть вопросы по срокам отсрочки платежей за оказанную услугу.

- Как обстоят дела с долгами населения и юрлиц за вывоз мусора? После объявления о смене регоператора платежи обвалились?

- Дебиторская задолженность сейчас составляет 3,2 миллиарда рублей. В том числе физлица нам должны 1,8 миллиарда.

Платежи упали,и падали с каждым новым заявлением по теме смены регоператора. В августе нам оборвали все телефоны.

- По итогам 2023 года "ЭСР" получил рекордный убыток в 475 млн рублей. С чем связан такой результат?

- Все очень просто. Тариф регионального оператора за шесть лет не повышался. А затраты росли - и на заработную плату, и на топливо, стоимость запчастей взлетела. При этом росли и тарифы всех ресурсников.

- Какими активами компания располагает и как планирует использовать их дальше?

- Стоимость наших активов - 3,8 миллиарда рублей. Но нужно понимать, что из них 3,2 миллиарда - это дебиторка. А остальные 0,600 - это автотранспорт, оргтехника и другие активы.

Мы предполагаем, что нам еще пара лет точно потребуется на истребование дебиторской задолженности и погашение кредиторской. Это длительный процесс, потому что судебная система сейчас работает на пределе, мы ограничены именно ее возможностями.

Уходить с этого рынка мы не планируем, превращаемся, можно сказать, в экспертов в области обращения с отходами. Смотрим технику, которая у нас есть, - наверное, она будет работать.

Мы не закрываемся, не банкротимся. И передаем новому региональному оператору отлаженный работающий механизм.