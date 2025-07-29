В Самарской области благоустройство дворов набирает темп

В Самарской области продолжается масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2025 г. планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На сегодня новый облик приобрели 69 дворов.
В ряде городов и районов работы уже завершены на всех объектах, запланированных на текущий год: в Тольятти обновлено 10 дворов, в Кинель-Черкасском районе - шесть, в Пестравском районе - четыре, а в Безенчукском, Красноярском, Нефтегорском, Ставропольском и Шигонском районах - по три двора.
В Железнодорожном, Красноглинском и Промышленном районах Самары также близки к завершению работы на оставшихся трех объектах из 28. В Сызрани работы выполнены на двух объектах из трех.
Благоустройство дворовых территорий продолжается в ряде населенных пунктов. В частности, в городах Кинель, Новокуйбышевск, Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, а также в Волжском, Сергиевском и Сызранском районах.
Современные дворы - это не только важная составляющая комфорта жильцов многоквартирных домов, но и их безопасность. На благоустроенных объектах заменено асфальтовое покрытие и освещение, сделаны пешеходные дорожки, установлены новые скамейки и урны, посажены деревья и кустарники. Организованные места для отдыха позволяют разным возрастным категориям жителей проводить время комфортно, а четкая организация парковочных мест позволяет избежать хаотичной парковки и не мешает пешеходам.
Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
- городской пляж в Сызрани;
- ул. Сабирзянова в Отрадном;
- парк Горького в Октябрьске;
- территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
Проект "Формирование комфортной городской среды" имеет ключевое значение для улучшения качества жизни в регионе. Он не просто преображает дворы и общественные пространства, но и создает условия для комфортного проживания, способствует социальной активности и укреплению местных сообществ. Всего в Самарской области за шесть лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!