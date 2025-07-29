В Самарской области благоустройство дворов набирает темп

В Самарской области продолжается масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2025 г. планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На сегодня новый облик приобрели 69 дворов.

В ряде городов и районов работы уже завершены на всех объектах, запланированных на текущий год: в Тольятти обновлено 10 дворов, в Кинель-Черкасском районе - шесть, в Пестравском районе - четыре, а в Безенчукском, Красноярском, Нефтегорском, Ставропольском и Шигонском районах - по три двора.

В Железнодорожном, Красноглинском и Промышленном районах Самары также близки к завершению работы на оставшихся трех объектах из 28. В Сызрани работы выполнены на двух объектах из трех.

Благоустройство дворовых территорий продолжается в ряде населенных пунктов. В частности, в городах Кинель, Новокуйбышевск, Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, а также в Волжском, Сергиевском и Сызранском районах.

Современные дворы - это не только важная составляющая комфорта жильцов многоквартирных домов, но и их безопасность. На благоустроенных объектах заменено асфальтовое покрытие и освещение, сделаны пешеходные дорожки, установлены новые скамейки и урны, посажены деревья и кустарники. Организованные места для отдыха позволяют разным возрастным категориям жителей проводить время комфортно, а четкая организация парковочных мест позволяет избежать хаотичной парковки и не мешает пешеходам.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- городской пляж в Сызрани;

- ул. Сабирзянова в Отрадном;

- парк Горького в Октябрьске;

- территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.

Проект "Формирование комфортной городской среды" имеет ключевое значение для улучшения качества жизни в регионе. Он не просто преображает дворы и общественные пространства, но и создает условия для комфортного проживания, способствует социальной активности и укреплению местных сообществ. Всего в Самарской области за шесть лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.