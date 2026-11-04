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ЖКХ и благоустройство Общество

Иван Носков рассказал об очистке водоема в парке "Воронежские озера"

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 ноября, глава города Самары Иван Носков совместно с депутатом Государственной Думы Александром Живайкиным, депутатом Губернской Думы Еленой Свиридовой и заместителем председателя Думы города Самары Маратом Габдрахмановым проверил ход работ по очистке водоема в парке "Воронежские озера". В ходе визита в парк глава города также принял участие в высадке молодых деревьев.

"В ходе приемки парка "Воронежские озера" после благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" давал ряд поручений по проведению дополнительных работ. Большинство из них выполнено. Совместно с территориальным общественным самоуправлением сегодня высадили молодые деревья. В парке уже стартовала очистка крупного водоема от мусора и зарослей камыша. Часть камышей сохранится для гнездования птиц, а уже в следующем году рассмотрим возможность запуска в водоем рыбы. В целом работа в парке проделана масштабная, а главное, у жителей достигнуто взаимопонимание с депутатским корпусом, есть общее желание и понимание дальнейших действий по преобразованию "Воронежских озер", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Специалисты демонтировали старый засыхающий дуб на центральной площадке парка, на его месте высажена четырехметровая ель. Глава города принял участие в высадке еще 3 елей и 2 рябин. Всего же в этом году в рамках благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на территории парка "Воронежские озера" было высажено 55 кленов, 400 кустов дерена, 15 гибридных и 1000 кустовых ив.

"Очень своевременно была высажена елочка в нашем парке. За зиму она приживется и весной порадует нас новыми свеженькими иголочками. Теперь у нас в микрорайоне появилось место для встречи Нового года на свежем воздухе, так что 2028 год уже будем встречать с хороводом у нарядной елки. Благодарю главу нашего города Ивана Николаевича за такой подарок жителям и за сохранение водоемов парка", — сказала председатель ТОС "Воронежские озера" Нина Староквашева.

Очистка водоема в парке и восстановление благоустройства после работы спецтехники завершится в ноябре. Подрядная организация уже освободила дно водоема от порядка 400 тонн бытового мусора, камыша и донной растительности.

"Благодаря национальным проектам в Самаре ежегодно преображаются и появляются новые общественные пространства. Мне приятно сегодня смотреть, какой комфортной и чистой становится территория парка "Воронежские озера". Безусловно, наша команда депутатов будет и в дальнейшем поддерживать Самару и помогать развиваться городу, выполняя наказы жителей. Вместе с территориальным общественным самоуправлением уже обсудили необходимость установки большой спортивной площадки", — поделился депутат Государственной Думы РФ Александр Живайкин.

В Самаре также завершилась очистка от мусора, камыша и донной растительности водоема в сквере "Дубовый колок". Подрядная организация завершает выравнивание прибрежной зоны после работы техники.

Напомним, парк "Воронежские озера" благоустраивается в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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