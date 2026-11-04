В Кировском районе пожилая самарчанка попала под колеса Lada Niva

Во вторник, 3 ноября, в Кировском районе Самары 85-летняя женщина попала под колеса Lada Niva, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 10:58 в районе дома №283 по ул. Стара-Загора 45-летняя водитель Lada двигалась задним ходом и допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Пешеход госпитализирована.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?