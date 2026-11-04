В Кировском районе пожилая самарчанка попала под колеса Lada Niva

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Во вторник, 3 ноября, в Кировском районе Самары 85-летняя женщина попала под колеса Lada Niva, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области