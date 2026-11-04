В Сызрани иномарка сбила шедшую по "зебре" девочку

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Во вторник, 3 ноября, в Сызрани 44-летняя водитель автомобиля Chery Tiggo сбила 12-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области