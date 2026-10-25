В Тольятти погиб велосипедист, выехавший на красный свет

В воскресенье, 25 октября, в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:10 21-летний водитель на Lada Kalina двигался по ул. Юбилейной в направлении Приморского бульвара и сбил 66-летнего велосипедиста, который выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В результате велосипедист погиб на месте до приезда скорой помощи.