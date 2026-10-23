В Сызрани на регулируемом перекрестке пострадала семья пешеходов

По данным правоохранителей, 54‑летняя водительница автомобиля Haval H3 при повороте налево в сторону ул. Карла Маркса не уступила дорогу пешеходам. В результате произошел наезд на 30‑летнюю женщину, 3‑летнего мальчика и годовалую девочку. Пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Всех пострадавших доставили в медучреждение, однако от госпитализации они отказались.