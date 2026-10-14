В Самаре в ДТП с Lexus и Skoda пострадали три человека

Во вторник, 13 октября, в 8:45 в Промышленном районе Самары 55-летний водитель Lexus NX300 столкнулся с автомобилем Skoda, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в ГАИ, водитель Lexus двигался по 9-й Просеке, 2-й линии со стороны 3-й линии. В пути, при выезде на 9-ю Просеку, 5-ю линию по второстепенной дороге возле дома № 38, он не уступил дорогу и столкнулся с Skoda Kodiaq, под управлением 62-летнего мужчины, который двигался по главной.

От удара Lexus отбросило на металлический гараж. Водитель Lexus и пассажир Skoda — 23-летняя женщина госпитализированы, водителю Skoda назначено амбулаторное лечение.