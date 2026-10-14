В Самаре в ДТП с Lexus и Skoda пострадали три человека

Во вторник, 13 октября, в 8:45 в Промышленном районе Самары 55-летний водитель Lexus NX300 столкнулся с автомобилем Skoda, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как уточнили в ГАИ, водитель Lexus двигался по 9-й Просеке, 2-й линии со стороны 3-й линии. В пути, при выезде на 9-ю Просеку, 5-ю линию по второстепенной дороге возле дома № 38, он не уступил дорогу и столкнулся с Skoda Kodiaq, под управлением 62-летнего мужчины, который двигался по главной.
От удара Lexus отбросило на металлический гараж. Водитель Lexus и пассажир Skoda — 23-летняя женщина госпитализированы, водителю Skoda назначено амбулаторное лечение.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?