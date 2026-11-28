В пятницу, 27 ноября, в Волжском районе Самарской области четверо человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:50 38-летний водитель КамАЗа ехал по Северному шоссе в пос. Стройкерамика. При перестроении он столкнулся с Chery Tiggo 7L под управлением 39-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель легковушки, а также его пассажирки 37, 10 и шести лет.