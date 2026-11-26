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В четверг, 26 ноября, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"