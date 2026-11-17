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В понедельник, 16 ноября, в 18:32 на Железнодорожном переезде в пос. Пионерский Шигонского района слетела с трассы и перевернулась Lada Granta, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.