В Ленинском районе Самары иномарка сбила пешехода

ДТП случилось в четверг, 12 ноября, в 08:45, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

66‑летний водитель автомобиля Toyota Tank двигался по ул. Ленинская и в районе дома № 72 по ул. Чкалова он наехал на 62‑летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.