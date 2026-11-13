"Слово может убить, а может вылечить": самарским школьникам и студентам рассказали об ответственности журналиста

Встреча о профессиональной этике, духовно-нравственных ценностях и выборе жизненного пути прошла в четверг, 12 ноября, в молодежном духовно-просветительском кластере "Стартап Духа" в Самаре. Со школьниками, кадетами и студентами пообщались председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ Ирина Цветкова и ее первый заместитель Олег Лукьянов.
Главной темой разговора стало не только устройство журналистской профессии, но и ответственность человека за собственные слова и поступки.
Участниками встречи стали студенты Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, воспитанники Самарского казачьего кадетского корпуса и ученики гимназии № 3.
Для одних разговор стал возможностью узнать больше о будущей профессии, для других — поводом задуматься о том, как личные убеждения и нравственные ориентиры проявляются в повседневной жизни.
Ирина Цветкова начала выступление с евангельских слов "В начале было Слово". По ее мнению, именно бережное отношение к слову лежит в основе журналистской работы. Публикация — это не просто набор фактов и предложений: она может повлиять на человека, его отношение к событию и даже на дальнейшую жизнь. "Слово может убить. Но слово может и вылечить, и воскресить", — сказала Ирина Цветкова, говоря о силе публичного высказывания. Она призвала молодых людей помнить об этой ответственности независимо от того, какую профессию они в итоге выберут.
Отдельно председатель регионального отделения Союза журналистов рассказала о собственном пути в профессию. Интерес к журналистике появился у нее еще в школьные годы: уже в девятом классе она начала писать для городской газеты и получила первый гонорар. Позже работала учителем, училась на факультете журналистики Московского государственного университета, проходила практику в "Комсомольской правде".
На этом примере Ирина Цветкова объяснила, почему одного образования для профессионального роста недостаточно. Важно постоянно читать, узнавать новое и регулярно работать с текстами. "Для того чтобы хорошо писать, нужно писать постоянно", — отметила она.
Еще одним качеством, без которого сложно представить журналистскую работу, спикер назвала смелость. По ее словам, журналисту приходится выходить за пределы привычного, задавать вопросы и не бояться разговаривать с людьми, в том числе с теми, кто занимает высокие должности. В качестве примера Ирина Цветкова рассказала о встрече с президентом России, на которой сама решила подойти и попросить совместную фотографию.
"Если ты что-то решил, то действуй. Не нужно бояться. В профессии журналиста без этого абсолютно никак. Если будешь стесняться, как у нас в журналистской среде говорят, скромность — путь в неизвестность", — обратилась Ирина Цветкова к молодым людям.
Олег Лукьянов предложил участникам посмотреть на журналистику шире — как на возможность знакомить людей с разными культурами и традициями. Он рассказал о журнале "Первый", который сотрудничает с представителями различных религиозных конфессий Самарской области. "Уникальность нашего издания в том, что мы позволяем себе сотрудничать со всеми конфессиями. Это редкость на самом деле", — подчеркнул Олег Лукьянов.
В качестве примеров он показал участникам журналы и рассказал о представителях разных религиозных общин региона. Среди героев публикаций — представители православной, мусульманской, лютеранской и других общин. По словам Олега Лукьянова, такие материалы помогают увидеть, насколько разнообразна религиозная жизнь Самары и как представители разных традиций участвуют в жизни города.
Поделился Олег Лукьянов и собственной историей профессионального выбора. В детстве он мечтал стать художником, окончил художественную школу и художественное училище. В 1990-е годы его стали приглашать в газеты рисовать шаржи и иллюстрировать материалы, а затем предложили попробовать себя в редакционной работе.
"Я хотел быть художником, закончил художественную школу, художественное училище. И вдруг меня приглашают в газету — рисовать шаржи, картинки, иллюстрировать. Потом говорят: "Слушай, у тебя какие-то способности есть, ты умеешь организовывать. Давай попробуем работать секретарем редакции". Как-то пошло", — рассказал Олег Лукьянов.
Разговор вышел за рамки знакомства с профессией. Ирина Цветкова рассказала о социальных проектах, которые объединяют представителей журналистского сообщества и общественных организаций. В частности, она упомянула инициативу помощи военнослужащим Самарского мотострелкового полка 1445, вокруг которой объединились представители разных конфессий. "Журналисты не только пишут, не только снимают, но и сами являются авторами многих социальных проектов. Для нас очень важно показать нашим читателям, зрителям, радиослушателям, что мы не просто рассказываем о происходящем, но и сами остаемся такими же гражданами своей страны. И так мы пытаемся изменить этот мир", — сказала Ирина Цветкова.
В завершение встречи она вспомнила слова своего коллеги о том, что человек должен работать так, чтобы не навредить другому, государству и обществу. Эту мысль Ирина Цветкова предложила воспринимать не только как профессиональное правило для журналистов, но и как нравственный ориентир для любого человека.
"Неважно, какую профессию вы выберете. Вы всегда должны помнить эти слова: жить по совести, жить по чести", — напутствовала участников Ирина Цветкова.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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