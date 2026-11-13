"Слово может убить, а может вылечить": самарским школьникам и студентам рассказали об ответственности журналиста

Встреча о профессиональной этике, духовно-нравственных ценностях и выборе жизненного пути прошла в четверг, 12 ноября, в молодежном духовно-просветительском кластере "Стартап Духа" в Самаре. Со школьниками, кадетами и студентами пообщались председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ Ирина Цветкова и ее первый заместитель Олег Лукьянов.

Главной темой разговора стало не только устройство журналистской профессии, но и ответственность человека за собственные слова и поступки.

Участниками встречи стали студенты Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, воспитанники Самарского казачьего кадетского корпуса и ученики гимназии № 3.

Для одних разговор стал возможностью узнать больше о будущей профессии, для других — поводом задуматься о том, как личные убеждения и нравственные ориентиры проявляются в повседневной жизни.

Ирина Цветкова начала выступление с евангельских слов "В начале было Слово". По ее мнению, именно бережное отношение к слову лежит в основе журналистской работы. Публикация — это не просто набор фактов и предложений: она может повлиять на человека, его отношение к событию и даже на дальнейшую жизнь. "Слово может убить. Но слово может и вылечить, и воскресить", — сказала Ирина Цветкова, говоря о силе публичного высказывания. Она призвала молодых людей помнить об этой ответственности независимо от того, какую профессию они в итоге выберут.

Отдельно председатель регионального отделения Союза журналистов рассказала о собственном пути в профессию. Интерес к журналистике появился у нее еще в школьные годы: уже в девятом классе она начала писать для городской газеты и получила первый гонорар. Позже работала учителем, училась на факультете журналистики Московского государственного университета, проходила практику в "Комсомольской правде".

На этом примере Ирина Цветкова объяснила, почему одного образования для профессионального роста недостаточно. Важно постоянно читать, узнавать новое и регулярно работать с текстами. "Для того чтобы хорошо писать, нужно писать постоянно", — отметила она.

Еще одним качеством, без которого сложно представить журналистскую работу, спикер назвала смелость. По ее словам, журналисту приходится выходить за пределы привычного, задавать вопросы и не бояться разговаривать с людьми, в том числе с теми, кто занимает высокие должности. В качестве примера Ирина Цветкова рассказала о встрече с президентом России, на которой сама решила подойти и попросить совместную фотографию.

"Если ты что-то решил, то действуй. Не нужно бояться. В профессии журналиста без этого абсолютно никак. Если будешь стесняться, как у нас в журналистской среде говорят, скромность — путь в неизвестность", — обратилась Ирина Цветкова к молодым людям.

Олег Лукьянов предложил участникам посмотреть на журналистику шире — как на возможность знакомить людей с разными культурами и традициями. Он рассказал о журнале "Первый", который сотрудничает с представителями различных религиозных конфессий Самарской области. "Уникальность нашего издания в том, что мы позволяем себе сотрудничать со всеми конфессиями. Это редкость на самом деле", — подчеркнул Олег Лукьянов.

В качестве примеров он показал участникам журналы и рассказал о представителях разных религиозных общин региона. Среди героев публикаций — представители православной, мусульманской, лютеранской и других общин. По словам Олега Лукьянова, такие материалы помогают увидеть, насколько разнообразна религиозная жизнь Самары и как представители разных традиций участвуют в жизни города.

Поделился Олег Лукьянов и собственной историей профессионального выбора. В детстве он мечтал стать художником, окончил художественную школу и художественное училище. В 1990-е годы его стали приглашать в газеты рисовать шаржи и иллюстрировать материалы, а затем предложили попробовать себя в редакционной работе.

"Я хотел быть художником, закончил художественную школу, художественное училище. И вдруг меня приглашают в газету — рисовать шаржи, картинки, иллюстрировать. Потом говорят: "Слушай, у тебя какие-то способности есть, ты умеешь организовывать. Давай попробуем работать секретарем редакции". Как-то пошло", — рассказал Олег Лукьянов.

Разговор вышел за рамки знакомства с профессией. Ирина Цветкова рассказала о социальных проектах, которые объединяют представителей журналистского сообщества и общественных организаций. В частности, она упомянула инициативу помощи военнослужащим Самарского мотострелкового полка 1445, вокруг которой объединились представители разных конфессий. "Журналисты не только пишут, не только снимают, но и сами являются авторами многих социальных проектов. Для нас очень важно показать нашим читателям, зрителям, радиослушателям, что мы не просто рассказываем о происходящем, но и сами остаемся такими же гражданами своей страны. И так мы пытаемся изменить этот мир", — сказала Ирина Цветкова.

В завершение встречи она вспомнила слова своего коллеги о том, что человек должен работать так, чтобы не навредить другому, государству и обществу. Эту мысль Ирина Цветкова предложила воспринимать не только как профессиональное правило для журналистов, но и как нравственный ориентир для любого человека.

"Неважно, какую профессию вы выберете. Вы всегда должны помнить эти слова: жить по совести, жить по чести", — напутствовала участников Ирина Цветкова.