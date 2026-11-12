Мария Головкина: «Фотоника – это уже прекрасное наступившее настоящее»

Как современный высокоскоростной интернет связан с лазером? Кто впервые употребил термин «фотоника» и какое значение оно имеет сегодня? В каких ИТ-профессиях необходимы знания фотоники? Об этом мы поговорили с доцентом кафедры физики ПГУТИ, кандидатом физико-математических наук Марией Головкиной.

— Мария Вилевна, что такое фотоника и когда она возникла? Как связаны лазер и фотоника?

— Фотоника — современное заманчивое слово. Однако не все знают, что такое фотоника. Фотоника — самая современная область науки. Она началась с изобретением лазера в 1960-х годах, а также — с изобретения полупроводникового лазерного диода в 1970-х, и получила дальнейшее развитие в связи с созданием оптических волокон с малым затуханием, а также с созданием волоконно-оптических систем связи, которые использовали световые методы для передачи информации. Без сомнения, эти изобретения сформировали современную картину цифрового мира и создали базис для революции телекоммуникаций в конце XX-го века. Без волоконно–оптических систем связи (и без фотоники тоже) не было бы Интернета в современном виде.

Исторически начало употребления в научном сообществе термина "фотоника" связано с выходом в свет в 1967 работы академика Александра Николаевича Теренина "Фотоника молекул красителей". Тремя годами раньше по его инициативе на физическом факультете Ленинградского государственного университета была создана кафедра биомолекулярной и фотонной физики, которая с 1970 года называется кафедрой фотоники. Александр Николаевич определил фотонику как "совокупность взаимосвязанных фотофизических и фотохимических процессов".

Сейчас в мировой науке принято широкое определение фотоники, как раздела науки, изучающего системы, в которых носителями информации являются фотоны. В этом смысле термин "фотоника" впервые прозвучал на 9-м Международном конгрессе по скоростной фотографии (Денвер, США, 1970). Сейчас (с 2001 года) термин "фотоника" также охватывает огромную область наук и технологий, в том числе:

лазерное производство,

биологические и химические исследования,

медицинская диагностика и терапия,

нанотехнологии для передачи оптических сигналов,

оптические вычисления.

То есть фотоника — это огромный раздел науки и технологий, который включает в себя и оптику, и нанотехнологии, и передачу сигналов и многое другое.

И начало фотоники было положено изобретением лазера, за что трое ученых — Александр Прохоров и Николай Басов из СССР, и американец Чарльз Таунс — получили Нобелевскую премию в 1964 году. А продолжил их дело и получил первый полупроводниковый лазер, работающий при комнатной температуре, тоже наш соотечественник, замечательный ученый Жорес Алферов, работа которого также была отмечена Нобелевской премией в 2000-м году. Так что без работ советских ученых у нас не было бы лазеров и Интернета в том виде, в каком мы к нему привыкли.

— Какие возможности перед человечеством открыло появление лазера?

— Лазер или оптический квантовый генератор – источник когерентного монохроматического излучения. Это означает, что лазер создает очень узкий световой пучок, который может проходить огромные расстояния без уширения. С другой стороны, высокая монохроматичность говорит о том, что световой пучок содержит очень узкий диапазон частот, что приводит к существенному уменьшению искажений передаваемого сигнала из-за дисперсии. Уже эти два обстоятельства делают лазер идеальным источником сигнала для передачи информации. Однако в обычной среде или в атмосферном тракте оптический сигнал испытывает сильное затухание. Поэтому именно изготовление оптических волокон с очень малым затуханием позволило использовать все преимущества полупроводниковых лазеров. Так что появление современного высокоскоростного Интернета обусловлено наличием неразрывной пары, состоящей из полупроводникового лазера и современного оптического волокна.

— Фотонику многие называют электроникой будущего. Вы согласны с этим?

— Я бы не сказала, что фотоника — это электроника будущего. Во-первых, потому, что электроника и фотоника просто используют разные принципы для передачи энергии. Электроника использует движение электронов и их взаимодействие с электромагнитным полем, а фотоника использует световые кванты для передачи информации. А во-вторых, фотоника уже сейчас окружает нас в многочисленных приборах, экранах смартфонов, ноутбуков, оптоволокно опутало весь земной шар, поэтому фотоника — это уже прекрасное наступившее настоящее.

— Какие российские ИТ-компании сегодня используют в своей работе возможности фотоники?

— Так как полупроводниковые лазерные диоды используются практически везде — для передачи информации по оптическому волокну в сети Интернет, квантовые точки применяются в экранах ноутбуков и сотовых телефонов — то можно без преувеличения сказать: фотоника есть вокруг нас практически везде и ее достижения используются также практически всеми компаниями в России и за рубежом.

— Какой вклад отечественные специалисты внесли в развитие технологий фотоники?

— Наши советские и российские ученые по праву считаются основоположниками фотоники. Я уже упоминала об Александре Николаевиче Теренине, Александре Прохорове, Николае Басове и Жоресе Алферове. Но это еще не все. В 1938 году советский ученый Валентин Фабрикант впервые показал возможность усиления света на основе вынужденного излучения и сформулировал теорию квантового усиления, которая лежит в основе работы всех оптических квантовых генераторов света или лазеров. А советский физик Владлен Летохов был основоположником теории "оптического пинцета", за который в 2018 года была присуждена Нобелевская премия, правда не Летохову, а другим ученым. Поэтому мы гордимся нашими учеными, внесшими фундаментальный вклад в развитие фотоники.

— Какие разделы фотоники изучают студенты ПГУТИ?

— Во время обучения студенты ПГУТИ осваивают такие интереснейшие разделы науки и техники, используемые в фотонике, как

квантовая связь;

информационная безопасность инфокоммуникационных и квантовых сетей;

физические основы квантовой информатики;

оптоинформатика и нелинейная волоконная оптика;

оптические транспортные сети;

цифровая обработка сигналов;

современные транспортные технологии;

мультисервисные сети связи и коммутационные платформы;

методы и средства измерений в волоконно-оптических и квантовых коммуникациях;

проектирование, строительство и эксплуатация оптических сетей связи;

квантовая оптика;

радиофотонные системы связи.

После получения диплома ПГУТИ студенты обладают такими навыками, как

построение информационных оптических систем;

разработка новых устройств в области фотоники и оптоинформатики;

построение лазерных систем;

владение квантовыми, оптическими технологиями;

расчетные, конструкторские, измерительные работы и тестирования в сфере фотоники и оптоинформатики;

проведение экспериментальных исследований.

— В каких профессиях, связанных с ИТ, нужны знания фотоники?

— Да практически во всех. В телекоммуникационных компаниях (Ростелеком), в компаниях сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн); программистам, схемотехникам; инженерам (инженер ВОЛС, инженер телекоммуникаций, инженер-конструктор оптико-электронных приборов и другие); научным сотрудникам; специалистам в крупнейшем российском центре фотоники и оптического приборостроения в Санкт-Петербурге.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития фотоники в ближайшие десятилетия?

— Фотоника неразрывно связана с лазерами, а это не только передача информации по оптоволокну, но и космическая лазерная коммуникация, не только лазерная резка, сварка, лазерный термоядерный синтез, но и нанолитография для создания компьютерных процессоров, а также непрерывное внедрение фотонных технологий в полупроводниковую промышленность, связанное с внедрением искусственного интеллекта. Фотоника развивается настолько бурно, что в ближайшее время, несомненно, появятся новые интересные фотонные устройства, использующие всю мощь нанотехнологий.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.