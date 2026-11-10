64 представителя Самарской области стали победителями проекта Знание.Наставники

Российское общество "Знание" и Министерство просвещения Российской Федерации подвели итоги совместного проекта Знание.Наставники. Победителями стали 1600 педагогов, советников директоров по воспитанию и руководителей образовательных организаций из 86 регионов России.

Каждый из них получит денежное поощрение в размере 52 тысяч рублей, а 220 участников, показавших наиболее высокие результаты, пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими наставническими практиками. Самарская область вошла в число регионов с наибольшим количеством победителей проекта.

Большинство победителей из Самарской области определено в категории "Наставник-педагог" — 34 человека. Еще 23 участника стали победителями в категории "Наставник-советник", а 7 человек — в категории "Наставник-руководитель".

Победители представляют Самару, Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань и Тольятти, а также Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большечерниговский, Борский, Волжский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кинельский, Кошкинский, Красноярский, Пестравский, Сергиевский, Ставропольский и Хворостянский районы Самарской области.

Среди образовательных организаций, сотрудники которых стали победителями проекта, — Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, Новокуйбышевский нефтехимический техникум, Поволжский государственный колледж, Губернский колледж города Сызрани, Самарский социально-педагогический колледж, Сызранский медико-гуманитарный колледж, Отрадненский нефтяной техникум, Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Ивана Смолякова, а также школы Самары и Тольятти.

Одним из финальных этапов проекта стала разработка и презентация собственной наставнической практики: участники описали, какую задачу она решает, как реализуется и каких результатов позволяет достичь. Практики самарчан направлены на поддержку молодых педагогов и подростков, развитие добровольчества и создание условий для профессионального и личностного роста.

Создать для начинающих педагогов пространство, в котором можно открыто обсуждать трудности и вместе искать решения, предлагает Екатерина Олейник из школы поселка Приморский. Ее практика "Точка опоры: наставничество как диалог поколений" рассчитана на молодых учителей, психологов и социальных педагогов. Наставник помогает им не только осваивать методику преподавания, но и лучше понимать процессы, происходящие в ученическом коллективе. В основе работы — совместное планирование и проведение уроков, их последующий анализ, а также регулярные встречи, на которых разбирают реальные педагогические ситуации.

Вовлечь подростков, которым требуется дополнительное внимание, в общественно полезную деятельность удалось Наталье Нечепуренко из школы поселка Волжский. Ее практика строится на участии ребят в волонтерских проектах: школьники получают новые обязанности, организуют мероприятия и помогают другим. Благодаря этому они могут проявить себя, получить признание и почувствовать свою значимость. По данным автора практики, пять из десяти участников, состоявших на профилактическом учете, впоследствии были с него сняты и продолжили заниматься волонтерством.

Алексей Атапин из самарского лицея "Престиж" развивает сетевую модель проектного наставничества, объединяющую педагогов, вузы, IT-компании и организации дополнительного образования. Молодые учителя здесь не просто перенимают опыт старших коллег, а становятся соавторами образовательных проектов. Такой подход помогает педагогам развивать инженерное мышление и осваивать новые технологии, а также включаться в профессиональное сообщество за пределами своей школы.

Проект Знание.Наставники направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях. С апреля 2026 года его участники проходили испытания, в ходе которых демонстрировали профессиональные компетенции, предлагали решения смоделированных педагогических ситуаций и представляли собственные наставнические практики. Эксперты оценивали актуальность представленных подходов, основные этапы их реализации и достигнутые результаты.

"Наставничество складывается из ежедневной работы, которая не всегда заметна со стороны: вовремя поддержать, поделиться опытом, помочь найти решение непростой задачи. Именно поэтому для нас было важно оценить не только профессиональные знания участников проекта Знание.Наставники, но и то, как они применяют их в своей деятельности. Мы познакомились с практиками специалистов из разных образовательных организаций и определили 1600 победителей из 86 регионов России. Их опыт показывает, насколько многогранной и содержательной может быть работа наставника", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

География победителей охватила все федеральные округа страны. Наибольшее число наставников представляют Приволжский федеральный округ — 401 человек, Центральный — 316 и Уральский — 219. В Сибирском федеральном округе определены 203 победителя, Южном — 170, Северо-Западном — 132, Дальневосточном — 65 и Северо-Кавказском — 59. Еще 35 победителей представляют исторические территории.

Лидером среди регионов стала Ростовская область, где победителем признан 71 наставник. Далее следуют Свердловская область — 70 человек и Самарская область — 64. В десятку регионов также вошли Московская область (61), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (55), Санкт-Петербург (46), Челябинская область (45), Нижегородская область (39), Республика Татарстан (37) и Удмуртская Республика (37). С полным списком победителей проекта Знание.Наставники можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Победителей проекта определяли с учетом типа образовательной организации и численности обучающихся. Такой подход позволил оценить наставническую деятельность как в небольших школах и колледжах, так и в крупных образовательных учреждениях.

Важным продолжением проекта станет специальная образовательная программа для 220 участников, показавших наиболее высокие результаты. С 1 по 4 декабря на базе Центра знаний "Машук" для них пройдет обучающий семинар, посвященный обмену успешными наставническими практиками и профессиональному развитию. Участники познакомятся с опытом коллег из разных регионов, обсудят современные подходы к наставничеству и возможности применения полученных знаний в своих образовательных организациях.

Кроме того, в рамках проекта Знание.Наставники продолжается серия обучающих вебинаров, присоединиться к которым могут все желающие. Участники встреч знакомятся с опытом коллег и обсуждают актуальные вопросы наставнической деятельности. Анонсы предстоящих вебинаров публикуются на страницах проекта ВКонтакте и в мессенджере MAX.