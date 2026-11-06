В Самаре при поддержке партпроекта "Новая школа" прошел всероссийский финал конкурса родительских хоров "Крылатое эхо Победы"

Финальные выступления и церемония награждения II Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров прошли 4-5 ноября в Окружном доме офицеров в Самаре. За победу боролись коллективы из 48 регионов - от Вологодской и Московской областей до Пермского и Красноярского краев. В зале собралось около тысячи зрителей: участники, их дети, педагоги и организаторы.

Фестиваль, начинавшийся в 2024 г. как инициатива самарской гимназии №3, вырос до всероссийского уровня. В этом году он получил название "Крылатое эхо Победы. Единство народов" - тема перекликается с объявленным президентом РФ Годом единства народов России. Каждый коллектив, прошедший во второй тур, готовил две песни: одну - о защите Отечества, вторую - о дружбе, семье и родном крае. Экспертное жюри оценивало обе работы.

Самарская область стала одним из центров отбора: из ста хоров, прошедших во второй тур по всей стране, 24 представляли регион. В федеральном финале область представили четыре коллектива - три победителя регионального этапа и обладатель Гран-при прошлого года.

Гран-при конкурса завоевал хор "Орион" Самарского медико-технического лицея. Лауреатами I степени стали "Вдохновение" (детский сад №4, Самара), "Хорошие девчата" (школа №68, Самара), "Мелодия успеха" (школа №70, Тольятти), а также коллективы из Ростова-на-Дону и Вологды.

Как отметила региональный координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия", Светлана Ильина, задача проекта - находить и поддерживать родителей, которым доверяют семьи, и помогать им объединяться.

"В 2024 году, когда я впервые предложила родителям нашей гимназии собраться и спеть вместе, мне как директору хотелось, чтобы дети услышали голоса своих мам и пап. А сегодня как координатор партийного проекта я вижу, сколько людей готово откликнуться, если предложить им дело, которое имеет для них личный смысл. Только в Самарской области собралось более ста родительских хоров. За каждым из них - человек, который первым позвал остальных, и родители, которые после работы нашли время прийти на репетицию. Именно таких людей мы и хотим увидеть, поддержать, познакомить друг с другом. Считаю своей задачей работать так, чтобы у нашей партии появлялись новые сторонники - люди, которые на собственном опыте увидели, что их предложение услышали, их дело поддержали и у него есть продолжение".

В тот же день в Самаре чествовали участников конкурса "Родитель года Самарской области"-2026: губернскую сотню, победителей номинации "Команда года" и семьи защитников Отечества. Обе инициативы - конкурс хоров и "Родитель года" - реализуются в регионе в рамках партпроекта "Новая школа".