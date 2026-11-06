В Самаре при поддержке партпроекта "Новая школа" прошел всероссийский финал конкурса родительских хоров "Крылатое эхо Победы"

Финальные выступления и церемония награждения II Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров прошли 4-5 ноября в Окружном доме офицеров в Самаре. За победу боролись коллективы из 48 регионов - от Вологодской и Московской областей до Пермского и Красноярского краев. В зале собралось около тысячи зрителей: участники, их дети, педагоги и организаторы.
Фестиваль, начинавшийся в 2024 г. как инициатива самарской гимназии №3, вырос до всероссийского уровня. В этом году он получил название "Крылатое эхо Победы. Единство народов" - тема перекликается с объявленным президентом РФ Годом единства народов России. Каждый коллектив, прошедший во второй тур, готовил две песни: одну - о защите Отечества, вторую - о дружбе, семье и родном крае. Экспертное жюри оценивало обе работы.
Самарская область стала одним из центров отбора: из ста хоров, прошедших во второй тур по всей стране, 24 представляли регион. В федеральном финале область представили четыре коллектива - три победителя регионального этапа и обладатель Гран-при прошлого года.
Гран-при конкурса завоевал хор "Орион" Самарского медико-технического лицея. Лауреатами I степени стали "Вдохновение" (детский сад №4, Самара), "Хорошие девчата" (школа №68, Самара), "Мелодия успеха" (школа №70, Тольятти), а также коллективы из Ростова-на-Дону и Вологды.
Как отметила региональный координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия", Светлана Ильина, задача проекта - находить и поддерживать родителей, которым доверяют семьи, и помогать им объединяться.
"В 2024 году, когда я впервые предложила родителям нашей гимназии собраться и спеть вместе, мне как директору хотелось, чтобы дети услышали голоса своих мам и пап. А сегодня как координатор партийного проекта я вижу, сколько людей готово откликнуться, если предложить им дело, которое имеет для них личный смысл. Только в Самарской области собралось более ста родительских хоров. За каждым из них - человек, который первым позвал остальных, и родители, которые после работы нашли время прийти на репетицию. Именно таких людей мы и хотим увидеть, поддержать, познакомить друг с другом. Считаю своей задачей работать так, чтобы у нашей партии появлялись новые сторонники - люди, которые на собственном опыте увидели, что их предложение услышали, их дело поддержали и у него есть продолжение".
В тот же день в Самаре чествовали участников конкурса "Родитель года Самарской области"-2026: губернскую сотню, победителей номинации "Команда года" и семьи защитников Отечества. Обе инициативы - конкурс хоров и "Родитель года" - реализуются в регионе в рамках партпроекта "Новая школа".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...