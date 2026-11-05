Ночью в Самарской области прогнозируются сильный снег и метель

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В ночь на пятницу, 6 ноября, местами в Самарской области усилится северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду, а по востоку региона прогнозируются сильный снег, метель при видимости 500-1000 метров.

Фото: Александра Белова