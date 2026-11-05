Самарская делегация приняла участие в деловой программе международной недели "Народы России"

В День народного единства на Международной неделе "Народы России", которая проходит в Москве, на пленарном заседании выступил президент РФ Владимир Путин. Делегация Самарской области приняла участие в деловой программе форума. В центре внимания были вопросы укрепления межнационального согласия.

Основными темами выступления Владимира Путина стали сохранение культурного многообразия страны, роль русского языка и культуры в развитии российской государственности, а также единство народов в защите Отечества.

Президент подчеркнул, что разнообразие национальных культур, традиций и обычаев служит важным ресурсом развития страны. По его словам, исторические традиции единства народов России сохраняют свое значение и в настоящее время. В качестве примера он привел участие представителей различных национальностей в специальной военной операции. По словам Владимира Путина, представители более чем 100 народов России были удостоены высоких государственных наград за проявленные на фронте отвагу и героизм. Глава государства подчеркнул, что совместное выполнение поставленных задач свидетельствует о сохранении традиций взаимной поддержки и сплоченности.

"Мощный всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей", - заявил глава государства.

Этот общий курс на укрепление единства народов России находит отражение и в работе регионов. "Для Самарской области участие в форуме - это возможность представить региональные практики укрепления межнационального согласия, изучить опыт коллег из других субъектов и международных организаций и найти новые подходы к реализации государственной национальной политики дома", - подчеркнула руководитель самарской делегации, заместитель министра внутренней политики региона Мария Купцова.

На форуме обсудили российскую модель управления многообразием, цивилизационный путь России, формирование объективного образа страны за рубежом, а также кадетство, кинокод России и международное волонтерство. Отдельный блок посвящался развитию казачества в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество".

"Неделя "Народы России" - это возможность увидеть, как выстраивается межнациональный диалог в масштабе страны. Особенно ценно обменяться практиками с коллегами из других регионов. Наша область - один из самых многонациональных регионов, и накопленный нами опыт работы с национально-культурными объединениями востребован на федеральном уровне. Мы возвращаемся с новыми идеями и партнерами", - отметила представитель регионального отделения Ассамблеи народов России Мария Потякина.

Самарская делегация также ответила на вопросы Большого этнографического диктанта. Старт XI Международной акции был дан в рамках недели на Всероссийском форуме национального единства. Масштабный просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2026 году, объявленном президентом РФ Годом единства народов России, участие в диктанте приобретает особое символическое значение.

"Участие в неделе "Народы России" позволило увидеть всю палитру подходов к укреплению межнационального согласия - от работы с молодежью до сохранения казачьих традиций. Особенно ценно было услышать экспертов федерального уровня и обменяться практиками с коллегами из других регионов. Для меня как участника делегации это не просто форум, а школа профессионального роста", - поделился мнением директор Дома дружбы народов Самарской области Игорь Буров.

Напомним, 2 ноября стартовала Международная неделя "Народы России", которая проводится по указу президента РФ Владимира Путина и приурочена ко Дню народного единства. Ключевая тема недели - "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности". 2026-й объявлен Годом единства народов России, и неделя "Народы России" стала одним из центральных его событий - она проводится впервые и в дальнейшем будет проходить ежегодно. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в работе форума активно участвует самарская делегация, в состав которой вошли представители Дома дружбы народов Самарской области, регионального Центра казачества, регионального отделения Ассамблеи народов России, муниципальных образований.