Самарская делегация приняла участие в деловой программе международной недели "Народы России"

В День народного единства на Международной неделе "Народы России", которая проходит в Москве, на пленарном заседании выступил президент РФ Владимир Путин. Делегация Самарской области приняла участие в деловой программе форума. В центре внимания были вопросы укрепления межнационального согласия.
Основными темами выступления Владимира Путина стали сохранение культурного многообразия страны, роль русского языка и культуры в развитии российской государственности, а также единство народов в защите Отечества.
Президент подчеркнул, что разнообразие национальных культур, традиций и обычаев служит важным ресурсом развития страны. По его словам, исторические традиции единства народов России сохраняют свое значение и в настоящее время. В качестве примера он привел участие представителей различных национальностей в специальной военной операции. По словам Владимира Путина, представители более чем 100 народов России были удостоены высоких государственных наград за проявленные на фронте отвагу и героизм. Глава государства подчеркнул, что совместное выполнение поставленных задач свидетельствует о сохранении традиций взаимной поддержки и сплоченности.
"Мощный всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей", - заявил глава государства.
Этот общий курс на укрепление единства народов России находит отражение и в работе регионов. "Для Самарской области участие в форуме - это возможность представить региональные практики укрепления межнационального согласия, изучить опыт коллег из других субъектов и международных организаций и найти новые подходы к реализации государственной национальной политики дома", - подчеркнула руководитель самарской делегации, заместитель министра внутренней политики региона Мария Купцова.
На форуме обсудили российскую модель управления многообразием, цивилизационный путь России, формирование объективного образа страны за рубежом, а также кадетство, кинокод России и международное волонтерство. Отдельный блок посвящался развитию казачества в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество".
"Неделя "Народы России" - это возможность увидеть, как выстраивается межнациональный диалог в масштабе страны. Особенно ценно обменяться практиками с коллегами из других регионов. Наша область - один из самых многонациональных регионов, и накопленный нами опыт работы с национально-культурными объединениями востребован на федеральном уровне. Мы возвращаемся с новыми идеями и партнерами", - отметила представитель регионального отделения Ассамблеи народов России Мария Потякина.
Самарская делегация также ответила на вопросы Большого этнографического диктанта. Старт XI Международной акции был дан в рамках недели на Всероссийском форуме национального единства. Масштабный просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2026 году, объявленном президентом РФ Годом единства народов России, участие в диктанте приобретает особое символическое значение.
"Участие в неделе "Народы России" позволило увидеть всю палитру подходов к укреплению межнационального согласия - от работы с молодежью до сохранения казачьих традиций. Особенно ценно было услышать экспертов федерального уровня и обменяться практиками с коллегами из других регионов. Для меня как участника делегации это не просто форум, а школа профессионального роста", - поделился мнением директор Дома дружбы народов Самарской области Игорь Буров.
Напомним, 2 ноября стартовала Международная неделя "Народы России", которая проводится по указу президента РФ Владимира Путина и приурочена ко Дню народного единства. Ключевая тема недели - "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности". 2026-й объявлен Годом единства народов России, и неделя "Народы России" стала одним из центральных его событий - она проводится впервые и в дальнейшем будет проходить ежегодно. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в работе форума активно участвует самарская делегация, в состав которой вошли представители Дома дружбы народов Самарской области, регионального Центра казачества, регионального отделения Ассамблеи народов России, муниципальных образований.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...