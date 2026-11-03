Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали за инцидент в Самаре

Пассажиры томились в ожидании рейса больше 10 часов. А им не предложили еду и размещение, хотя должны по закону.

По материалам Куйбышевской транспортной прокуратуры оштрафовали авиакомпанию. Выяснилось, что она оказывала ненадлежащие услуги в аэропорту Самары.

"В августе 2026 г. в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса, вылетавшего в Москву. Пассажиры ожидали отправление самолета более 10 часов. В период задержки авиакомпания своевременно не обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием, услугу по их размещению в гостинице не предоставила. Ранее перевозчик уже допускал такие нарушения", — рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. Также надзорное ведомство потребовало принять меры, чтобы подобного не повторялось. Далее материалы проверки направили в Роспотребнадзор. Сотрудники этой инстанции привлекли перевозчика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ ("Повторное оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов"). Наказали компанию штрафом 30 тыс. рублей.

По данным Волга Ньюс, речь идет о компании "ЮТэйр".

