Прокурор: "Основной канал вовлечения несовершеннолетних в преступления — интернет"

Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Диана Демычева рассказала о схемах вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, о предусмотренных за это наказаниях и ответственности родителей, покупающих детям питбайки.

— Насколько остро сегодня стоит тема вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность?

— Статистика по статье 150 УК РФ в нашем регионе не носит массового характера, и это отчасти объяснимо: такие преступления обладают высокой латентностью. Взрослый, склоняющий подростка к противоправным действиям, как правило, действует осторожно, а сам несовершеннолетний далеко не всегда осознаёт, что его используют.

Тем не менее даже единичные случаи требуют пристального внимания, поскольку за каждым из них стоит сломанная судьба ребенка. И здесь важно понимать: вовлечение — это не только прямое предложение "пойдём совершим преступление". Современные способы вовлечения стали значительно сложнее и опаснее.

— Какие схемы используются?

— Если раньше вовлечение чаще происходило в привычной среде — через знакомых, "старших товарищей", то теперь основной канал — интернет. Преступники активно используют мессенджеры, социальные сети, онлайн-игры и даже сервисы знакомств.

Например, один из способов способ — "лёгкий заработок". Подростку предлагают простую подработку: что-то сфотографировать, куда-то съездить, передать пакет. Суммы обещают разные — от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч. При этом несовершеннолетнего уверяют, что ответственности не будет, ведь он ребёнок. На деле за таким предложением, например, стоят такие преступления, как незаконный сбыт наркотиков.

— Что закон понимает под вовлечением несовершеннолетнего в преступление?

— Статья 150 УК РФ определяет вовлечение как активные действия взрослого лица, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить преступление. Это могут быть обещания, обман, угрозы, уговоры, разжигание чувства зависти или мести, а также предложение совершить преступление напрямую. Субъектом преступления может быть только лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и действующее умышленно.

Приведу пример. Прокуратурой Камышлинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

В суде прокурор представил достаточные доказательства того, что в ноябре 2024 года подсудимый подговорил своего несовершеннолетнего знакомого совершить кражу. Объектом преступного посягательства стали деньги, находившиеся в доме их общего знакомого. Воспользовавшись его отсутствием, несовершеннолетний проник в дом и похитил 20 000 рублей. В это время обвиняемый находился снаружи и наблюдал за обстановкой, чтобы в случае опасности или появления посторонних лиц подать сигнал.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Этот пример показывает, что вовлечение не всегда связано с угрозами или сложным психологическим давлением. Порой достаточно простого предложения "старшего товарища", чтобы подросток согласился на преступление — особенно когда взрослый берёт на себя роль организатора и наблюдателя, оставляя исполнителю самую рискованную часть.

— Какая ответственность предусмотрена для вовлекающих?

— Санкции статьи 150 УК РФ дифференцированы. По части первой — лишение свободы до пяти лет. Если вовлечением занимаются родители, педагоги или иные лица, на которых возложены обязанности по воспитанию, — до шести лет с возможным лишением права занимать определённые должности. Применение насилия или угрозы его применения влечёт наказание от двух до семи лет.

Наиболее строгая ответственность — по части четвёртой — наступает за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Сюда же с 2024 года отнесено вовлечение в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести. Наказание — от пяти до восьми лет лишения свободы.

— Вы упомянули вовлечение в преступную группу, а есть примеры из практики?

— Да, такой пример есть. В январе текущего года в Самаре вынесен приговор организатору и участникам банды, совершавшей разбои, грабежи и вымогательства. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными, в частности, и по ч. 4 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу.

Судом установлено, что в январе 2021 года один из подсудимых создал устойчивую вооружённую группу (банду) для совершения грабежей, разбоев и вымогательств, сопряжённых с похищением, и руководил ею. Наряду с другими участниками в преступную деятельность был вовлечён 17-летний молодой человек.

С учётом мнения прокурора суд назначил виновным наказание от 4,5 до 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 6 месяцев до 1,5 лет. Один осуждённый отбудет наказание в колонии особого режима, четверо — строгого, один — общего. Двое освобождены от наказания в связи с его отбытием.

— А как обстоят дела с питбайками? Многие подростки ездят на них по дорогам. Считается ли это вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность?

— Питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство, выезд на дороги общего пользования на нём запрещён. Если подросток управляет им на дороге, это прежде всего административное правонарушение, и статья 150 УК РФ здесь напрямую не применяется — она касается склонения к совершению преступления.

Но есть статья 151.2 УК РФ — "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни". Если взрослый — например, родитель — сознательно даёт подростку без прав питбайк и разрешает выезд на дорогу, создавая реальную угрозу жизни, это может квалифицироваться именно состав преступления, предусмотренный статьей 151.2 УК РФ. Наказание — до трёх лет лишения свободы.

К примеру, в Безенчукский районный суд Самарской области в начале октября текущего года прокуратурой направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ.

Государственному обвинению предстоит доказать, что обвиняемый, находясь в дружеских отношениях с 17-летним соседом, заведомо зная об отсутствии у него специального права на управление мотоциклом, неоднократно давал ему самостоятельно покататься на эндуро-мотоцикле.

В мае 2026 года несовершеннолетний, в очередной раз управляя мотоциклом, совершил ДТП, в результате которого получил телесные повреждения, являющиеся опасными для жизни и повлекшие тяжкий вред здоровью.

Приговора по настоящему делу пока не состоялось.

— Что бы вы хотели сказать гражданам в завершение?

— Если вам стало известно о фактах склонения подростка к противоправным действиям, не оставайтесь в стороне. Сообщите в правоохранительные органы или в прокуратуру. Вовремя поступившая информация позволяет не только привлечь виновного к ответственности, но и уберечь ребёнка от последствий, которые могут определить его дальнейшую жизнь.

И ещё один важный момент: родителям стоит внимательнее относиться к тому, с кем их дети общаются в сети. Если незнакомец просит прислать геолокацию, фото здания или обещает "лёгкие деньги" за простое поручение — это повод для серьёзного разговора. Профилактика здесь эффективнее любого наказания.