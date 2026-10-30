Прокурор: "Основной канал вовлечения несовершеннолетних в преступления — интернет"

Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Диана Демычева рассказала о схемах вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, о предусмотренных за это наказаниях и ответственности родителей, покупающих детям питбайки.
— Насколько остро сегодня стоит тема вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность?
— Статистика по статье 150 УК РФ в нашем регионе не носит массового характера, и это отчасти объяснимо: такие преступления обладают высокой латентностью. Взрослый, склоняющий подростка к противоправным действиям, как правило, действует осторожно, а сам несовершеннолетний далеко не всегда осознаёт, что его используют.
Тем не менее даже единичные случаи требуют пристального внимания, поскольку за каждым из них стоит сломанная судьба ребенка. И здесь важно понимать: вовлечение — это не только прямое предложение "пойдём совершим преступление". Современные способы вовлечения стали значительно сложнее и опаснее.
— Какие схемы используются?
— Если раньше вовлечение чаще происходило в привычной среде — через знакомых, "старших товарищей", то теперь основной канал — интернет. Преступники активно используют мессенджеры, социальные сети, онлайн-игры и даже сервисы знакомств.
Например, один из способов способ — "лёгкий заработок". Подростку предлагают простую подработку: что-то сфотографировать, куда-то съездить, передать пакет. Суммы обещают разные — от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч. При этом несовершеннолетнего уверяют, что ответственности не будет, ведь он ребёнок. На деле за таким предложением, например, стоят такие преступления, как незаконный сбыт наркотиков.
— Что закон понимает под вовлечением несовершеннолетнего в преступление?
— Статья 150 УК РФ определяет вовлечение как активные действия взрослого лица, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить преступление. Это могут быть обещания, обман, угрозы, уговоры, разжигание чувства зависти или мести, а также предложение совершить преступление напрямую. Субъектом преступления может быть только лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и действующее умышленно.
Приведу пример. Прокуратурой Камышлинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
В суде прокурор представил достаточные доказательства того, что в ноябре 2024 года подсудимый подговорил своего несовершеннолетнего знакомого совершить кражу. Объектом преступного посягательства стали деньги, находившиеся в доме их общего знакомого. Воспользовавшись его отсутствием, несовершеннолетний проник в дом и похитил 20 000 рублей. В это время обвиняемый находился снаружи и наблюдал за обстановкой, чтобы в случае опасности или появления посторонних лиц подать сигнал.
Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Этот пример показывает, что вовлечение не всегда связано с угрозами или сложным психологическим давлением. Порой достаточно простого предложения "старшего товарища", чтобы подросток согласился на преступление — особенно когда взрослый берёт на себя роль организатора и наблюдателя, оставляя исполнителю самую рискованную часть.
— Какая ответственность предусмотрена для вовлекающих?
— Санкции статьи 150 УК РФ дифференцированы. По части первой — лишение свободы до пяти лет. Если вовлечением занимаются родители, педагоги или иные лица, на которых возложены обязанности по воспитанию, — до шести лет с возможным лишением права занимать определённые должности. Применение насилия или угрозы его применения влечёт наказание от двух до семи лет.
Наиболее строгая ответственность — по части четвёртой — наступает за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Сюда же с 2024 года отнесено вовлечение в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести. Наказание — от пяти до восьми лет лишения свободы.
— Вы упомянули вовлечение в преступную группу, а есть примеры из практики?
— Да, такой пример есть. В январе текущего года в Самаре вынесен приговор организатору и участникам банды, совершавшей разбои, грабежи и вымогательства. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными, в частности, и по ч. 4 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу.
Судом установлено, что в январе 2021 года один из подсудимых создал устойчивую вооружённую группу (банду) для совершения грабежей, разбоев и вымогательств, сопряжённых с похищением, и руководил ею. Наряду с другими участниками в преступную деятельность был вовлечён 17-летний молодой человек.
С учётом мнения прокурора суд назначил виновным наказание от 4,5 до 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 6 месяцев до 1,5 лет. Один осуждённый отбудет наказание в колонии особого режима, четверо — строгого, один — общего. Двое освобождены от наказания в связи с его отбытием.
— А как обстоят дела с питбайками? Многие подростки ездят на них по дорогам. Считается ли это вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность?
— Питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство, выезд на дороги общего пользования на нём запрещён. Если подросток управляет им на дороге, это прежде всего административное правонарушение, и статья 150 УК РФ здесь напрямую не применяется — она касается склонения к совершению преступления.
Но есть статья 151.2 УК РФ — "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни". Если взрослый — например, родитель — сознательно даёт подростку без прав питбайк и разрешает выезд на дорогу, создавая реальную угрозу жизни, это может квалифицироваться именно состав преступления, предусмотренный статьей 151.2 УК РФ. Наказание — до трёх лет лишения свободы.
К примеру, в Безенчукский районный суд Самарской области в начале октября текущего года прокуратурой направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ.
Государственному обвинению предстоит доказать, что обвиняемый, находясь в дружеских отношениях с 17-летним соседом, заведомо зная об отсутствии у него специального права на управление мотоциклом, неоднократно давал ему самостоятельно покататься на эндуро-мотоцикле.
В мае 2026 года несовершеннолетний, в очередной раз управляя мотоциклом, совершил ДТП, в результате которого получил телесные повреждения, являющиеся опасными для жизни и повлекшие тяжкий вред здоровью.
Приговора по настоящему делу пока не состоялось.
— Что бы вы хотели сказать гражданам в завершение?
— Если вам стало известно о фактах склонения подростка к противоправным действиям, не оставайтесь в стороне. Сообщите в правоохранительные органы или в прокуратуру. Вовремя поступившая информация позволяет не только привлечь виновного к ответственности, но и уберечь ребёнка от последствий, которые могут определить его дальнейшую жизнь.
И ещё один важный момент: родителям стоит внимательнее относиться к тому, с кем их дети общаются в сети. Если незнакомец просит прислать геолокацию, фото здания или обещает "лёгкие деньги" за простое поручение — это повод для серьёзного разговора. Профилактика здесь эффективнее любого наказания.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...