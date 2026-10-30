С 1 января 2027 г. в Самарской области подорожает эвакуация машин

С января следующего года в регионе проиндексируют тарифы на перемещение и хранение задержанного наземного транспорта. Соответствующий проект приказа опубликовал комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области.

"В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, прогнозный показатель индекса потребительских цен на товары и услуги в среднем за 2027 год составит 105%, — отмечается в пояснительной записке. — Проектом приказа предлагается провести с 1 января 2027 г. корректировку действующих долгосрочных тарифов на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории Самарской области с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен".

Эвакуация автомобиля обойдется в 2600 рублей. Плата за хранение в зависимости от категории транспортного средства составит: за первые пять часов от 6 до 41 рубля, далее — от 20 до 128 рублей.