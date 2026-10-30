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Губернатор Федорищев: "В Самарской области уничтожены десятки беспилотников"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 октября, Самарская область подверглась атаке БПЛА.

Фото: сгенерировано нейросетью

"Подлый киевский враг в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру нашего региона и страны запустил рекордное количество дронов, — написал в своем канале в Мах губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — В Самарской области десятки беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп.

По предварительной информации, погибших — нет. Это самое главное. Благодарю наших доблестных защитников за то, что в таких сложнейших условиях они делают свою героическую работу. Экстренные службы в данный момент занимаются устранением последствий атаки. Не приближайтесь к обломкам БПЛА. В случае обнаружения, немедленно обращайтесь по номеру 112".

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Татарстан.

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