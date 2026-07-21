В Самаре следователи проведут проверку по жалобе о "нападении" учительницы на ребенка

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по сообщениям в СМИ о ЧП в частной школе. Изначально сообщалось, что мальчика ударила учительница на уроке, на котором учат общаться без драк.

В СМИ обратилась мама ученика. Она рассказала, что отдала сына в частную школу два года назад. У мальчика были проблемы со здоровьем и врачи рекомендовали "мягкую среду", поэтому и было выбрано частное учебное учреждение с индивидуальным подходом.

20 апреля был урок "мягкая школа", на котором детей учат решать споры без драк. На уроке объединили первый и второй классы. И два мальчика стали конфликтовать. По словам мамы пострадавшего, учительница встала и ударила мальчика по лицу, а потом поставила его в угол и сказала, что ее довели. Позже представители школы подтвердили, что ребенка ударила учительница. А когда мама пострадавшего инициировала разбирательство — его исключили, заявив, что он конфликтный. По словам мамы, мальчик в дальнейшем плакал и жаловался на боли — пришлось даже обращаться в больницу.

Сейчас в истории разбираются следователи. "По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Олейника по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.