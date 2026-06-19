В Большеглушицком районе на озере утонул мужчина

В четверг, 18 июня, в с. Константиновка Большеглушицкого района водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего.

Заявление поступило от сотрудников полиции: днем ранее там утонул мужчина. Со слов очевидцев была определена зона поиска. В обследовании дна озера принимали участие три водолаза.

В результате проведения поисковых работ утонувшего обнаружили на глубине 2,5 метров и передали полицейским.