Водолазы нашли тело подростка, утонувшего в Рождественской Воложке

Тело подростка, утонувшего в протоке Рождественская Воложка, нашли только через день. Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, тело обнаружили 12 июня на глубине 6 метров с помощью водолазного катера, оборудованного системой сканирования дна.
Напомним, по предварительным данным, днем 11 июня около с. Рождествено Волжского района двое 15-летних подростков смастерили плот и пытались переплыть протоку. Однако подростки оказались в воде, один из них утонул.
Найти тело в тот же день не удалось, и 12 июня водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили повторные поиски.
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