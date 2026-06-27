В Борском районе в пруду утонул мужчина

В субботу, 27 июня, в Борском районе у с. Коноваловка из пруда очевидцы извлекли тело погибшего мужчины.
Его личные данные устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В субботу, 27 июня, в Борском районе у с. Коноваловка из пруда очевидцы извлекли тело погибшего мужчины.
Его личные данные устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
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