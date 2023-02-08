Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Администрация Волжского района подала апелляцию в Самарский областной суд на решение о компенсации для родных Зинаиды Смехновой. Женщину загрызла стая собак, было возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла в мкр Южный Город. 64-летняя Зинаида Смехнова жила на ул. Луговой, 17. Женщина любила гулять днем в полях рядом с домом — там свежий воздух. К середине мая наступила жара, и пенсионерка стала выходить гулять пораньше, часов в семь-восемь, когда еще прохладно.

"19 мая 2021 г. в 7:40 мне с маминого номера позвонила незнакомая женщина. Она сказала, что нашла маму в поле растерзанную собаками. Она говорила, что мама в очень плохом состоянии и чтобы я скорее приехала", — рассказывала жительница Южного Города Ирина Полякова.

Пострадавшую женщину обнаружила находившаяся на конной прогулке Ольга. Она говорила, что увидела в поле свору агрессивных собак и заметила, что они кого-то окружили. Сначала подумала, что животные загрызли домашнюю собаку, но, поравнявшись с псами, услышала человеческий стон. Ольга бросилась к своре, собаки испугались лошади и убежали вдаль, в поля.

"Зрелище было очень страшное. Я увидела женщину. — она была вся окровавлена, у нее был снят скальп, разодрана одежда, местами не было кожи. Но она была в сознании", — вспоминала Ольга.

Через несколько минут на место трагедии прибыли медики. Зинаиду госпитализировали. У нее было множество инфицированных рвано-укушенных ран головы, шеи, тела и конечностей. Женщина скончалась.

Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", потом — по статье "Халатность". Предполагалось, что произошло следующее. На торги для отлова животных никто не заявился (возможно, из-за невыгодных условий). А новых торгов чиновники не объявили.

В период расследования к дисциплинарной ответственности привлекли специалиста отдела ЖКХ муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района по фамилии Кузнецов. Кроме того, прокуратура ставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности замглавы Волжского района, который курировал деятельность МУП "УГЖКХ", Басова. Но Басова уволили. Также известно, что уже после трагедии жители Южного города не раз жаловались на бродячих собак.

Тем временем Волжский районный суд присудил в качестве компенсации морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждой из двух дочерей плюс расходы на захоронение и юридические услуги. Но чиновники с этим не согласны.

"Администрацией была подана апелляционная жалоба в которой они просят решение отменить полностью и постановить новый судебный акт, отказав моим доверителям в удовлетворении их требований. То есть даже не снизить размер компенсации, а именно отменить полностью. Скоро уже два года, как погибла Зинаида Смехнова, а дочки так и не получили никакой компенсации за смерть матери. И даже не получили официальных извинений и слов соболезнования от администрации", — рассказывает адвокат Елена Ларина.