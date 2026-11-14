БК "Самара" проиграл ЦСКА

В домашнем матче "Самара" уступила столичному ЦСКА — 68:97. сообщает пресс-служба клуба.

Обмен атаками на старте поединка — и "Самара" к восторгу болельщиков повела 3:2 благодаря трехе от Дмитрия Чебуркина! К середине первого периода Чебуркин настрелял 8 очков. Но, к сожалению, это были единственные очки нашей команды — и гости были уже заметно впереди: 8:14. Впрочем, самарцы не раскисли: Артем Чеваренков отметил возвращение в строй точным средним, Андрей Саврасов реализовал "2+1", треху положил Сергей Зоткин — стоит ли говорить, что каждое удачное действие нашей команды встречалось трибунами неподдельным восторгом?!

В начале второй четверти неудержимый Дмитрий Чебуркин, реализовав "2+1", свел отставание к "-3": 26:29. Те же 3 очка разделяли соперников и к середине периода: 33:36 после трехи от Данилы Походяева. Но пара потерь — и москвичи с готовностью за них наказали, стремительно соорудив разницу в 11 очков: 35:46. Добивание Евгения Минченко и еще одна треха Данилы Походяева ситуации не исправили: те же "-11" к большому перерыву, 40:51.

А отдохнув, гости рванули вперед. Данк от Александра Петенева был мощным и звонким — но большего в нападении наша команда за семь минут не добилась. ЦСКА же очки набирал куда активнее. И постепенно разница достигла уже 25 очков: 42:67. Дмитрий Чебуркин с линии штрафных прервал, наконец, казавшееся бесконечным молчание. А Александр Петенев закрыл третью четверть ровно так же, как и начал: крутейшим данком. Но "-25" на табло он не отменил: 48:73 перед заключительной десятиминуткой.

Едва она началась, вновь режим снайпера включил ушедший было на время в тень Дмитрий Чебуркин: 6 очков за пару минут. Самарцы сократили отставание до "-19". И какой самарский болельщик не помечтал в этот момент о чуде, полноценной погоне и спасении? Увы, ЦСКА явно к таким подаркам был не расположен. Даниил Гинько еще выдал пару эффектных номеров, очередные очки набрал Дмитрий Чебуркин… "Самара" билась до самой сирены, заслужив аплодисменты болелльщиков.

68:97 — поражение "Самары".