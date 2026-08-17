Команды "Самары" сыграли в чемпионате Самарской области по баскетболу 3х3

Финальный этап состоялся в парке имени Юрия Гагарина. Профессиональные игроки попробовали себя в новом направлении, матчи с участием "Самары" стали изюминкой турнира и притягивали к себе большое внимание со стороны зрителей.
"Самара-2" стала победителем турнира. За команду выступали Алексей Кожемякин, Андрей Саврасов, Егор Великородный и Александр Петенев. "Самара-1" в призы не попала, но подарила самый яркий матч финального этапа: битву с "Тольяттиазотом" все мы будем помнить еще долго! За первую команду сыграли Артём Чеваренков, Владислав Жук, Данила Чикарев и Артём Коряковский.
Награждение победителей и призеров чемпионата Самарской области провел центровой самарской команды Евгений Минченко.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!