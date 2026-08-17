16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Команды "Самары" сыграли в чемпионате Самарской области по баскетболу 3х3 Глеб Шейко и Андрей Саврасов продлили контракты с "Самарой" БК "Самара" подписал защитника Сергея Зоткина "Самара" подписала контракт с Артёмом Коряковским Форвард сборной России Александр Петенев продолжит карьеру в БК "Самара"

Баскетбол Спорт

Команды "Самары" сыграли в чемпионате Самарской области по баскетболу 3х3

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Финальный этап состоялся в парке имени Юрия Гагарина. Профессиональные игроки попробовали себя в новом направлении, матчи с участием "Самары" стали изюминкой турнира и притягивали к себе большое внимание со стороны зрителей.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

"Самара-2" стала победителем турнира. За команду выступали Алексей Кожемякин, Андрей Саврасов, Егор Великородный и Александр Петенев. "Самара-1" в призы не попала, но подарила самый яркий матч финального этапа: битву с "Тольяттиазотом" все мы будем помнить еще долго! За первую команду сыграли Артём Чеваренков, Владислав Жук, Данила Чикарев и Артём Коряковский.

Награждение победителей и призеров чемпионата Самарской области провел центровой самарской команды Евгений Минченко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6