Команды "Самары" сыграли в чемпионате Самарской области по баскетболу 3х3

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Финальный этап состоялся в парке имени Юрия Гагарина. Профессиональные игроки попробовали себя в новом направлении, матчи с участием "Самары" стали изюминкой турнира и притягивали к себе большое внимание со стороны зрителей.

Фото: пресс-служба БК "Самара"